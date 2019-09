Afgelopen zomer zeker 15.000 varkens en kippen dood door hitte

Afgelopen zomer zijn zeker 15.000 kippen en varkens overleden door de hitte. Dat heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag aan NRC laten weten. Een deel van de dieren kwam om het leven doordat ventilatiesystemen uitvielen. Andere stierven terwijl ze vervoerd werden bij buitentemperaturen van bijna 40 graden, tegen afspraken tussen de overheid en de veehouderijsector in.

In stallen waar de ventilatie het begaf, kwamen volgens de NVWA circa vierduizend kippen en vierduizend varkens om. Bij twee pluimveetransporten in de hitte bleek daarnaast bij aankomst in het slachthuis 30 tot 40 procent van de dieren te zijn overleden. Bij elkaar ging het om circa 3.600 kippen. Een derde slachthuis kreeg op een bepaalde dag meer dan 3.700 dode kuikens binnen.

Vermoedelijk overleden er nog meer dieren, want boeren zijn niet verplicht melding te maken van sterfte bij hitte. Hoeveel dieren in de veehouderij er voorgaande jaren zijn gestorven op hete dagen, kon de NVWA vrijdag niet direct zeggen.

Donderdag liet minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) al aan de Tweede Kamer weten dat er tijdens de extreme hitte deze zomer „enkele transporten” met vee hebben plaatsgevonden. Hoeveel het er precies waren, kon de NVWA niet zeggen. Dat er toch dieren vervoerd werden bij temperaturen van boven de 35 graden, is opmerkelijk omdat de overheid met de veehouderij heeft afgesproken dat er bij dergelijke omstandigheden niet gereden wordt. Wettelijk bindend zijn de afspraken echter niet.

Hittestress

Schouten wil helemaal van de diertransporten bij hoge temperaturen af en kondigde donderdag aan dat ze de grens van 35 graden wettelijk gaat laten vastleggen. De minister laat daarnaast de NVWA transporten controleren bij lagere temperaturen. „Dieren kunnen alsnog hittestress door de warmte ervaren bij temperaturen onder de 35 graden”, aldus Schouten. Momenteel vinden dergelijke controles al plaats.

Lees ook: Zorgen om varkens vanwege kans op ‘hittestress’

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) noemde het donderdag „mooi” dat Schouten een bovengrens wettelijk vast wil leggen, maar vindt 35 graden „veel te hoog”. Volgende week zal de Tweede Kamer over het onderwerp debatteren.

Nederland heeft een bijzonder warme zomer achter de rug. Tijdens de hittegolf in juli werd het in Nederland lokaal warmer dan 40 graden, een absoluut hitterecord. Eind augustus was er opnieuw een hittegolf, waarin de temperaturen iets lager bleven. Daarvoor kreeg Nederland overigens al te maken met de warmste junimaand ooit: op vier dagen werd het warmer dan 30 graden.