Zestal in Kosovo veroordeeld voor voorbereiden terreuraanslagen

Vijf mannen en een vrouw hebben donderdag in Kosovo gevangenisstraffen tot tien jaar gekregen voor betrokkenheid bij voorbereidingen voor aanslagen op NAVO-troepen en burgers in Kosovo, België en Frankrijk. Dat meldt persbureau Reuters. Het zestal was gelieerd aan terreurgroep Islamitische Staat, zegt een aanklager betrokken bij de zaak.

De terroristen werden vorig jaar juni al opgepakt. Een 26-jarige man met Belgisch paspoort was de leider van de groep, aldus persbureau AFP. De zes hadden banden met Kosovaarse strijders die naar Syrië en Irak waren uitgereisd. Twee van hen werden veroordeeld omdat ze op de hoogte waren van de terreurplannen, maar deze niet aan de autoriteiten hadden gemeld.

Discotheken en kerken

Het zestal had aanslagen willen plegen op discotheken, kerken en NAVO-troepen. Onder meer de Kosovaarse steden Gracanica en Mitrovica waren beoogde doelwitten. In beide steden wonen veel Serviërs, die in het overwegend islamitische land een minderheid vormen. Over potentiële doelwitten in Frankrijk en België zijn geen details naar buiten gebracht.

Naar schatting zijn sinds 2012 vierhonderd Kosovaren naar het strijdgebied van IS vertrokken. Ongeveer 120 zijn inmiddels teruggekeerd. Een deel van hen werd vastgezet voor deelname aan de gewapende strijd in Irak en Syrië.

De NAVO heeft ongeveer 4.000 militairen in Kosovo gestationeerd om de vrede te bewaren sinds het einde van de oorlog in 1999. Met NAVO-steun verdreven Kosovaarse rebellen toen het Joegoslavische leger van president Slobodan Milosevic. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië.