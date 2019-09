We weten veel van wapens, maar niet van de mensen daarachter

Het is al licht als tien rechercheurs en één officier van justitie in de vroege ochtend van 15 juli 2015 de deur forceren van een loods van Opslagman.nl, een bedrijf aan de Veldwade 20 in Nieuwegein waar particulieren opslagruimte kunnen huren. De loods staat al maanden onder observatie omdat een groep mannen, die wordt verdacht van het voorbereiden van liquidaties, hier twee boxen in gebruik hebben: nummer 40 en nummer 161.

Het is niet de eerste keer dat de recherche hier naar binnen gaat. Twee maanden eerder is er heimelijk een inkijkoperatie gedaan. In box 40 troffen ze daar toen een grijze kluis aan van het merk Weipin. De kluis staat er nu nog steeds. Het verbaast de aanwezigen niet dat na het doorboren van het slot twee automatische vuurwapens met bijbehorende munitie worden gevonden. Ook liggen er een aantal handgranaten en een paar handvuurwapens in de kluis.

Voor de gespecialiseerde rechercheurs is dit business as usual. Maar als ze opslagbox 161 hebben geopend, kunnen ook zij hun verbazing niet onderdrukken. Ze vinden 34 automatische vuurwapens, soms samen met bijbehorende munitie en patroonhouder verpakt in plasticfolie, 50 handvuurwapens en 8 revolvers met bijbehorende munitie en patroonhouders. Daarnaast worden geluiddempers, kogelwerende vesten, tassen met munitie en andere toebehoren gevonden.

Grootste wapenvondst deze eeuw

Als de rechercheurs iets voor half elf ’s ochtends de loods afsluiten met een tijdelijke deur en twee hangsloten, weten ze dat dit waarschijnlijk de grootste wapenvondst van deze eeuw is in Nederland. Een week later worden de wapens getoond bij een persbijeenkomst van het onderzoek dat de wonderlijke codenaam 26Koper heeft meegekregen. De groep verdachten zal later worden omschreven als ‘een uitzendbureau voor de onderwereld’. Een van de opdrachtgevers van deze groep is volgens justitie Ridouan T.. Zijn naam duikt tijdens het horen van een aantal getuigen in 2015 voor het eerst op en inmiddels is hij de meest gezochte man van Nederland.

De hoofdverdachten van de wapenvondst in Nieuwegein worden eind 2016 door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot acht jaar cel. De rechtbank stelt dat de maximale straf hier eigenlijk onvoldoende is. „Een ergere soort criminele organisatie valt moeilijk te bedenken”, aldus de rechtbank. Zaaksofficieren Henk Mous en Koos Plooij bepleiten in een interview met NRC voor hogere straffen voor dit soort organisaties. De hoogste straf voor een criminele organisatie is zes jaar cel en omdat hier nu ook sprake is van grootschalige wapenbezit – daarop staat een strafmaximum van vier jaar – kan de straf met een derde worden verhoogd.

Maar vier jaar cel als maximum voor dit soort wapenvondsten lijkt iedereen aan de lage kant te vinden. Voor een hogere straf moet worden bewezen dat de verdachten in de wapens hebben gehandeld: voor wapenhandel geldt een strafmaximum van acht jaar.

De oproep van de twee officieren is omarmd. Bij de Eerste Kamer ligt nu een voorstel waarin het strafmaximum voor het lidmaatschap van een criminele organisatie wordt verhoogd tot tien jaar cel. En de maximumstraf voor bezit van een automatisch vuurwapen wordt verdubbeld tot acht jaar. Daarmee hoopt de minister van Justitie tegemoet te komen aan de roep van officieren Mous en Plooij.

Link met terrorisme

De zaak 26Koper is ook om andere redenen bijzonder. Een aantal van de gevonden automatische vuurwapens is vermoedelijk gekocht van dezelfde handelaren die wapens leverden aan de terroristen die aanslagen pleegden in Brussel en Parijs. Het zijn wapens die via de Slowaakse webwapenwinkel AFG op de markt zijn gebracht. Nederland sluit zich, na een jaar dralen, aan bij een speciaal Europees justitieel onderzoek naar deze wapenhandelaren. Het is onbekend of het onderzoek van dit joint investigation-team nog loopt of wat ervan terecht is gekomen.

De link tussen de georganiseerde misdaad en terrorisme wekt ook bij de wetenschap belangstelling. Een groep onderzoekers gaat in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum WODC aan de slag met het materiaal. Ze krijgen toegang tot het materiaal uit de AFG-casus en een aantal datasets van de Nederlandse politie. Overigens is die toegang vanwege privacy-issues zo beperkt dat de onderzoekers bijvoorbeeld geen namen van natuurlijke personen te weten komen, die zijn allemaal geanonimiseerd.

In eerste instantie is gekeken welke namen uit het AFG-dossier in Nederland bekend zijn vanwege antecedenten of andere registraties bij de politie. Dat levert honderden namen op waarmee een netwerkanalyse is gemaakt. De vraag is simpelweg: met wie hebben deze Nederlanders uit het AFG-dossier allemaal contact? Hun namen zijn daarbij getoetst aan twee verschillende datasets van de Nederlandse politie: één over personen met antecedenten voor wapenbezit en -handel en één over de mensen die in beeld zijn in terrorismezaken.

Opvallende resultaten

Het lijkt een logische aanpak maar de schotten tussen de verschillende eenheden binnen de politie zijn zo hoog dat het zelden gebeurt. Het is een probleem dat in het verleden al vaker is gedocumenteerd.

Ruim veertig mensen met antecedenten voor wapenhandel blijken ook voor te komen in de lange lijst met mensen die zaken hebben gedaan met de Slowaakse wapenhandelaar AFG. Uit een nadere analyse blijkt dat negen netwerken rond deze veertig mensen interessant zijn. In één netwerk zitten vijf wapenhandelaren die contact met elkaar hebben. En er worden acht andere netwerken gevonden waarbij wapenhandelaren contact hebben met mensen die in beeld zijn vanwege terrorisme of radicalisering.

Het zijn opvallende resultaten, vindt Monique Bruinsma, een van de betrokken onderzoekers en al twintig jaar actief in dit veld. „Dat we ondanks onze beperkte toegang tot politiegegevens zo veel concrete aanwijzingen hebben gevonden voor contact tussen wapenhandelaren en mogelijke terreurverdachten heeft me verbaasd”, aldus Bruinsma. Toch is er nauwelijks aandacht voor de opmerkelijke resultaten uit dit onderzoek, ook niet in de media.

En dat verbaast Bruinsma veel minder. „Op de een of andere manier zijn we altijd verbolgen over wapengeweld, maar krijgt de opsporing van wapenbezit en wapenhandel niet de aandacht die het verdient. Niet binnen de politie maar ook niet daarbuiten.” De bestrijding van wapenbezit en wapenhandel is al jaren een onderschoven kindje, weet Bruinsma. „Dat is iets wat ik iedere keer opnieuw constateer in de twintig jaar dat ik nu onderzoek doe naar dit onderwerp. Het krijgt gewoon geen prioriteit.”

Bijvangst

Wapens zijn veelal bijvangst van andere onderzoeken, dat geldt ook voor de vondst in Nieuwegein. De verdenking in het onderzoek 26Koper richtte zich primair op het voorbereiden van onderwereldmoorden. De informatie die een dergelijk onderzoek dan oplevert over wapenhandel wordt verwerkt en opgeslagen. Daar is een speciale eenheid voor: het landelijk team vuurwapenintelligence. Maar dat is geen rechercheteam dat zelf onderzoeken opzet en uitvoert, alleen een groep specialisten die informatie analyseert en verrijkt. Zij kunnen voorstellen doen voor onderzoek, maar die moeten worden uitgevoerd door rechercheteams in de regio of van de landelijke eenheid.

En daar gaat het vaak fout, weet Bruinsma. Wapenhandel is vrijwel altijd internationaal en daarmee zijn onderzoeken per definitie tijdrovend. Er zijn dus altijd wel zaken die dichterbij zijn, met een hoge prioriteit en een grotere kans op succes.

Het leidt volgens Bruinsma tot een grote paradox: „We weten heel veel over wapens en wapenhandel, maar de personen daarachter zijn zelden onderwerp van onderzoek. Het blijkt iedere keer weer dat het extreem moeilijk is om onderzoek daarna uitgevoerd te krijgen.” Het is een conclusie die volledig wordt onderschreven door gerechtelijk vuurwapendeskundige Jasś van Driel.

Frustratie

Volgens Bruinsma leidt dat inmiddels ook binnen de politie tot frustratie. „Er is een roep binnen de recherche om een programmatische aanpak waarbij onafhankelijk van de regionale rechercheteams onderzoek wordt gedaan naar wapenhandel. Een dergelijke taak zou goed passen naast het Landelijk team vuurwapenintelligence. Zij zijn bevlogen over het onderwerp maar hebben niet de bevoegdheid om onderzoek te doen.”