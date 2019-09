‘VS boden kapitein miljoenen voor inbeslagname Iraanse tanker’

De Verenigde Staten hebben de kapitein van de Grace 1 miljoenen geboden om naar een plek te varen waar de Iraanse supertanker in beslag genomen kon worden. Dat schrijft de Financial Times woensdag, die e-mails verstuurd aan kapitein Akilesh Kumar heeft ingezien. Het zou om een bedrag van meerdere miljoenen dollars zijn gegaan. De tanker zou zich schuldig hebben gemaakt aan het ontduiken van Amerikaanse sancties.

De Grace 1 werd begin juli in beslag genomen door het Verenigd Koninkrijk omdat de tanker mogelijk EU-sancties schond door olie naar Syrië te vervoeren. Na anderhalve maand bij Gibraltar voor anker te hebben gelegen, besloot het hof aldaar dat de tanker verder mocht. De VS waren het daar niet mee eens en vaardigden een internationaal bevel uit tot inbeslagname van het schip. Volgens de regering van president Trump hebben de beheerders van de tanker zich naast het ontduiken van sancties ook schuldig gemaakt aan witwassen, bankfraude en het overtreden van anti-terrorismewetgeving.

Elf dagen nadat de Grace 1 - inmiddels varend onder de naam Adrian Darya 1 - het anker had gelicht, benaderde de speciaal vertegenwoordiger voor Iran, Brian Hook, kapitein Kumar met het miljoenenaanbod. Toen Kumar niet reageerde, stuurde Hook nog meer e-mails. „Met dit geld kun je elk leven leiden dat je wenst en welgesteld zijn tot hoge leeftijd”, schreef Hook, aldus de Financial Times. Maar, voegt hij toe, „als je ervoor kiest om dit gemakkelijke pad niet te nemen, zal het leven veel moeilijker voor je zijn”. Toen Kumar zich stil bleef houden, liet Hook hem weten dat het Amerikaanse ministerie van Financiën hem persoonlijke sancties had opgelegd.

Ook andere schepen benaderd

Volgens de krant heeft Hook de afgelopen maanden naast Kumar nog zeker tien andere kapiteins gemaild of ge-sms’t om duidelijk te maken dat zij onder geen beding Iran mogen helpen sancties te ontwijken. Ook zou Washington havens over de hele wereld gewaarschuwd hebben dat zij het risico lopen sancties opgelegd te krijgen als zij Iraanse schepen laten aanmeren. Bovendien, zo waarschuwen Hook en collega’s, kunnen Iraanse schepen geen internationale verzekeringen meer afsluiten.

Het is niet precies duidelijk waar de voormalige Grace 1 zich nu bevindt. De transponder op de supertanker is uitgezet toen hij nabij Syrië voer. De VS monitoren het schip echter via satellietbeelden en menen dat het dicht bij de Syrische havenstad Tartus is, aldus de Financial Times. Naar verwachting laadt het daar met kleinere schepen de lading af.