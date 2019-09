Universiteit VS krijgt miljoenenboete om misbruik door turnarts

De Amerikaanse Michigan State University (MSU), waar de voor seksueel misbruik veroordeelde turnarts Larry Nassar jarenlang werkzaam was, moet een boete van 4,5 miljoen dollar betalen (ongeveer 4 miljoen euro). Volgens het Amerikaanse ministerie van Onderwijs maakte de universiteit fouten, waardoor het misbruik plaats kon vinden. Ook moeten er flinke veranderingen worden doorgevoerd zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

De boete werd donderdag aangekondigd door Onderwijsminister Betsy DeVos. Volgens DeVos kon de universiteit niet voorkomen dat er „een seksueel onveilige omgeving” ontstond, doordat er niet adequaat werd gehandeld toen er klachten over Nassar werden ingediend door studenten. Nassar was als sportarts jarenlang verbonden aan de universiteit en misbruikte tussen 1998 en 2015 tientallen meisjes en vrouwen.

Ook moet de universiteit maatregelen treffen om toekomstig misbruik te voorkomen. Het ministerie heeft bepaald dat de universiteit een onafhankelijke vertrouwenspersoon moet aanstellen, en er een orgaan moet komen dat toezicht houdt op veiligheid op de hele campus.

Oud-decaan ook schuldig

Eerder werd oud-decaan van de universiteit William Strampel door de rechter al schuldig bevonden aan nalatigheid. De rechtbank oordeelde dat Strampel ernstig tekort was geschoten omdat hij niet controleerde of Nassar zich wel aan de sancties hield die door de universiteit waren opgelegd naar aanleiding van de klachten. De oud-decaan werd vorige maand tot een jaar cel veroordeeld.

Volgens minister DeVos heeft ook Strampel destijds niet goed gehandeld. „Te veel mensen in machtsposities wisten van Nassars gedrag en van de klachten. [..] Wat er aan de universiteit is gebeurd, is weerzinwekkend en onvergeeflijk. De universiteit heeft totaal gefaald waar die studenten had moeten beschermen”, stelde DeVos. Vorig jaar trof de universiteit nog een schikking met met honderden vrouwen die zeggen slachtoffer van de arts te zijn geweest.

175 jaar cel

In 2017 traden zeker tweehonderd vrouwen naar buiten met beschuldigingen van seksueel misbruik en overschrijdend gedrag. 156 van hen deden uiteindelijk aangifte. Nassar werd daarop veroordeeld tot 175 jaar cel. Ook werd hij schuldig bevonden aan het bezit van kinderpornografie en misbruik van jonge vrouwelijke sporters in een trainingscentrum. Ook viervoudig Olympisch kampioen Simone Biles zei door Nassar te zijn misbruikt.

Onderwijsinstellingen zijn volgens de Amerikaanse wet verplicht dossiers over zaken zoals misbruik aan te leggen en studenten waar nodig te waarschuwen. De boete is in Amerika de hoogste die ooit aan een onderwijsinstelling is opgelegd voor het overtreden van die wet.