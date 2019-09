Marietje Schaake naar universiteit Stanford

Marietje Schaake, voormalig Europarlementariër voor D66, gaat in oktober werken bij de universiteit van Stanford, Californië. Schaake zal aan de Amerikaanse universiteit een dubbele functie vervullen: ze wordt directeur internationaal beleid bij het Cyber Policy Center en ze zal lesgeven over en onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie.

Schaake zal als docent en onderzoeker vooral aandacht besteden aan ethische en bestuurlijke vraagstukken, zoals de invloed van kunstmatige intelligentie op individuele keuzevrijheid, de rechtstaat en de democratie. Volgens de voormalig Europarlementariër is er bij bedrijven te weinig aandacht voor de impact van technologische innovatie op rechten en vrijheden.

Haar keuze voor Stanford was volgens Schaake een logische: „Stanford ligt midden in Silicon Valley en studenten daar dromen ervan de volgende Google of Facebook te bouwen.” Vanuit Stanford zal Schaake vanaf half oktober een tweewekelijkse column schrijven voor NRC over leven en werken in Silicon Valley.

De 40-jarige Schaake besloot in september 2018 te stoppen als Europarlementariër nadat ze voor de tweede keer de strijd om het lijsttrekkerschap van D66 verloor. In het Europees Parlement hield Schaake zich onder andere bezig met buitenlandse handel, buitenlandbeleid, mensenrechten en technologie.

Ze speelde de afgelopen jaren een doorslaggevende rol bij de totstandkoming van netneutraliteit en de afschaffing van roamingtarieven in Europa.