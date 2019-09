Twee Duitsers veroordeeld tot 12 en 13 jaar cel voor kindermisbruik

Twee Duitse mannen zijn donderdag veroordeeld tot twaalf en dertien jaar celstraf voor het seksueel misbruiken van 32 meisjes tussen de vier en dertien jaar oud. Het misbruik vond plaats op een camping in Lügde in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De 56-jarige Andreas V., die dertien jaar achter de tralies verdwijnt, woonde op de camping in kwestie. Zijn vriend Mario S. (34), tot twaalf jaar cel veroordeeld, kwam hier regelmatig op bezoek. Een van de slachtoffers was de pleegdochter van een van de veroordeelden. Zij zou bovendien zijn ingezet om andere kinderen te lokken. Tijdens het misbruik filmden de mannen hun daden, de politie heeft duizenden foto- en filmbestanden in beslag genomen.

De mannen hebben bekend de tientallen kinderen te hebben misbruikt. Ze zijn veroordeeld voor seksueel misbruik, kindermishandeling, seksuele dwang en het bezitten van kinderpornografie. In juli werd een derde Duitser veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor het bekijken van de beelden die V. en S. hadden gemaakt.

‘Verschrikkelijk, monsterlijk, walgelijk

De rechter zei dat de daden van de mannen zo vreselijk zijn dat „woorden als verschrikkelijk, monsterlijk en walgelijk” de lading niet dekken. „Ze hebben 32 kinderen en jongeren gedegradeerd tot objecten voor hun seksuele verlangens en hun jeugd vernietigd.”

De zaak leidde tot veel kritiek op de Duitse overheidsinstanties. Politie en jeugdzorg zouden al eerder aanwijzingen hebben gehad over het misbruik op de camping, maar hadden hier niets mee gedaan. Er loopt een onderzoek naar nalatigheid bij deze instanties.