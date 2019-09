Proces-Wilders gaat vooralsnog door

Het hoger beroep van PVV-leider Geert Wilders tegen zijn veroordeling in de ‘minder-Marokkanen-zaak’ gaat voorlopig door. Het hof heeft het verzoek van de politicus om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren vooralsnog afgewezen. Dat zeiden de raadsheren donderdagochtend in de zwaarbeveiligde rechtbank in Schiphol.

Haagse gerechtshof wijst verzoek van Geert Wilders af om het OM nu meteen niet-ontvankelijk te verklaren omdat er sprake zou zijn van politieke beïnvloeding van vervolging. Er is volgens hof 'onvoldoende aanleiding' voor zo'n besluit nu. Advocaat Knoops wil nu uurtje overleggen. — Marcel Haenen (@MarcelHaenen) September 5, 2019

Volgens Wilders zijn er aanwijzingen dat de zaak tegen hem politiek gemotiveerd is, en dat de toenmalig minister Ivo Opstelden (VVD, Veiligheid en Justitie) zich er „inhoudelijk” mee heeft „bemoeid”. Zo hebben het ministerie en het OM destijds regelmatig contact gehad over de vervolging van het parlementslid. Om deze reden verzocht Wilders’ advocaat om de zaak per direct te staken.

426 pagina’s

Nu de zaak wordt voortgezet is de verdediging aan zet. Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops zei woensdag een pleitnota van 426 pagina’s te hebben voorbereid, die hij naar eigen zeggen gedurende vijf zittingsdagen gaat uitspreken.

Lees ook: Nieuwe documenten geven advocaat munitie in zaak-Wilders

Wilders staat in hoger beroep terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, in 2014. Het gaat over een partijbijeenkomst waar hij zijn gehoor vroeg of zij „meer of minder Marokkanen” wilden. In 2016 is Wilders schuldig bevonden, maar werd hem geen straf opgelegd. Het OM heeft, net als tijdens de initiële rechtszaak, 5.000 euro geëist van de politicus.