Plácido Domingo opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag

De wereldberoemde operazanger Plácido Domingo, die in zijn lange, succesvolle carrière meerdere Grammy’s won, is opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag. Nadat in augustus persbureau AP schreef over acht vrouwen die seksueel waren lastiggevallen door de tenor, zijn nu elf andere vrouwen naar het persbureau gestapt met verhalen over overschrijdend gedrag.

De vrouwen, die allen met Domingo werkten, zeiden tegen AP dat de 78-jarige zanger hen ongewenst op intieme plekken aanraakte, plotseling probeerde te zoenen of bleef aandringen om alleen met hen te zijn. Zo zou Domingo zijn hand bij zangeres Angela Turner Wilson onder haar shirt en in haar beha hebben gestoken om haar bij haar borst te grijpen. Wilson omschreef de betasting als „pijnlijk en hard”.

Melinda McLain, die in de jaren 80 als coördinator bij producties met Domingo werkte, zegt tegen AP dat ze probeerde jonge zangeressen nooit alleen met de tenor in oefenruimtes in te plannen, zelfs als hij er specifiek om vroeg. Ook deed ze naar eigen zeggen haar best uitsluitend mannelijke kledingassistenten voor hem te regelen. „Ik zou nooit een vrouw van welk type dan ook naar zijn kleedkamer hebben gestuurd.” Meerdere backstage-medewerkers zeiden eveneens dat ze, wanneer mogelijk, probeerden om jonge vrouwen bij de ster weg te houden.

Eerdere beschuldigingen

AP schreef in augustus al dat Domingo, die op dit moment algemeen directeur is van de Los Angeles Opera, een reputatie van handtastelijkheid heeft in de internationale operawereld. Het persbureau sprak toen met zo’n vijftig zangers, dansers, muzikanten en ondersteunend personeel rond voorstellingen van Domingo.

Na de publicatie heeft de LA Opera een onderzoek ingesteld naar de tenor. Twee vooraanstaande operagezelschappen, de San Francisco Opera en Philadelphia Orchestra, hebben dat onderzoek niet afgewacht en zegden concerten met Domingo af vanwege de beschuldigingen.

De woordvoerder van Domingo noemt de beschuldigingen „niet correct” en „vol inconsistenties”, maar legde dat volgens AP niet verder uit.