De traagheid van orkaan Dorian heeft volgens wetenschappers te maken met klimaatverandering

‘Een monsterstorm’, ‘catastrofaal’, ‘extreem krachtig’ en ‘levensbedreigend’. Amerikaanse media, meteorologen en autoriteiten grepen de afgelopen dagen naar hun bekende superlatieven om orkaan Dorian te beschrijven. Maar naast zijn kracht valt de storm valt vooral op in andere zin: door de traagheid waarmee hij zich voortbeweegt.

Nadat Dorian als orkaan in de buitencategorie 5 zondag de Bahama’s bereikte, bleef hij daar ruim veertig uur rondhangen. Met een tempo van slechts 1,5 kilometer per uur trok hij tergend traag over de noordelijke eilanden Grand Bahama en Abaco. Ondertussen geselde hij de archipel met windsnelheden tot 285 kilometer per uur. Sommige gebieden kregen tot wel 89 cm aan regenval te verstouwen.

Nu Dorian verder noordwaarts langs de Amerikaanse oostkust trekt en het waterpeil er zakt, wordt op de Bahama’s de ravage goed zichtbaar. De premier van de eilandengroep (een voormalige Britse kolonie die sinds 1973 onafhankelijk is) sprak woensdag van een „verwoesting voor een generatie”. De Bahama’s hebben een economie die sterk op toerisme leunt, maar momenteel is het allesbehalve een vakantieparadijs.

Bekijk ook deze fotoserie van de ravage op de Bahama’s

De directe humanitaire nood is groot. Er zijn nu twintig doden geborgen, maar gevreesd wordt dat dit aantal zal oplopen. Van de 400.000 inwoners hebben er 70.000 direct hulp nodig. Hulporganisaties schatten dat op de twee zwaarst getroffen eilanden mogelijk de helft van de huizen (circa 16.000) is verwoest. De wederopbouw kan jaren gaan duren.

Nu de storm is gaan liggen, komt de hulp op gang. De eerste dagen was het door de sterke wind nog lastig de eilanden te bereiken. Ook staan landingsbanen nog onder water en liggen de kustwateren vol puin waardoor ook hulpschepen lastig kunnen aanmeren.

Klimaatverandering

De opmerkelijke traagheid van Dorian wordt nu wel vergeleken met die van orkaan Harvey, uit 2017. Die kwam toen aan land vlak bij de Texaanse metropool Houston. Ook Harvey bewoog zich vervolgens heel langzaam voort en dumpte dagenlang grote hoeveelheden regen op de miljoenenstad, die grotendeels onderliep. Het officiële aantal doden (30) viel relatief mee, maar de economische schade was met 160 miljard dollar enorm.

Verwoestende orkanen roepen steeds weer de vraag op wat het verband is met klimaatverandering. Tot nu toe laten de cijfers er geen toename in de frequentie zien, mogelijk zelfs een kleine afname. Maar orkanen lijken wel krachtiger te worden. Dat is ook logisch, want het zeewater wordt warmer en dat is de energiebron waarmee orkanen zich voeden. Bovendien neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor een tropische storm meer water opzuigt. Dat leidt tot meer en zwaardere neerslag en – in combinatie met een stijgende zeespiegel – tot een grotere kans op overstromingen.

Die kans wordt nog groter als een orkaan zich zo traag voortbeweegt als Dorian (en eerder Harvey), omdat de neerslag dan langer doorgaat. En ook daarbij leggen wetenschappers een verband met klimaatverandering. De richting van orkanen wordt deels ‘gestuurd’ door luchtstromingen hoger in de atmosfeer, die geen deel uitmaken van de storm zelf.

Deze stuurwinden nemen door klimaatverandering af tijdens de zomers, „waardoor rondhangende weersystemen waarschijnlijker worden”, stelde Jennifer Francis, van het Woods Hole Research Center deze week tegen The New York Times. Dorian „is hiervan opnieuw een voorbeeld”.

Stormkaart Trump houdt vol: Alabama liep risico De Amerikaanse president Trump heeft woensdag opzien gebaard door een nogal afwijkende kaart te tonen van het verwachte pad van orkaan Dorian. De grafiek toont de zogeheten ‘onzekerheidskegel’: het uitwaaierende gebied waar de storm in de loop der dagen huis kán gaan huishouden. Op de officiële weerkaarten van Dorian loopt deze kegel via Florida noordwaarts richting staten langs de oostkust als Georgia en South Carolina. Maar op de variant die Trump woensdag toonde, is deze kegel aangevuld met een extra zwarte lijn, waardoor óók de zuidelijke staat Alabama (westelijk van Florida) ineens in Dorians mogelijke pad ligt. De grafische ingreep – ogenschijnlijk uitgevoerd met een simpele viltstift – lijkt een eerdere misser van Trump te moeten staven. In het weekeinde twitterde de president dat ook Alabama geraakt zou kunnen worden. Dit werd toen door de weerdienst binnen twintig minuten weersproken. Maar ook woensdag bleef Trump volhouden dat het er in het weekeind naar uitzag dat Dorian mogelijk richting de Golf van Mexico had kunnen trekken. Foto Evan Vucci/AP