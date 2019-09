Oostenrijkse partij ÖVP zegt slachtoffer te zijn van wekenlange hack

De Oostenrijkse conservatieve partij ÖVP is slachtoffer geweest van een hackaanval. Dat vertelde de politieke partij donderdag in een persconferentie. Volgens de ÖVP hadden hackers vijf weken lang toegang tot servers van de partij.

In de afgelopen weken lekten interne documenten van de ÖVP uit in Oostenrijkse media. Daaruit bleek onder andere dat de partij meer uitgaf aan de verkiezingscampagne dan is toegestaan. Die extra kosten werden verborgen in de boekhouding. Een journalist van weekblad Falter, dat die onthulling deed, werd donderdag niet toegelaten tot de persconferentie.

Partijleider en voormalig bondskanselier Sebastian Kurz noemde de hack „een aanval op de democratie en vrije verkiezingen”. Volgens Kurz hadden de hackers niet alleen tot doel gegevens te stelen, maar manipuleerden zij deze ook om de aankomende verkiezingen te beïnvloeden. Een woordvoerder van de regering beschrijft het nieuws als „zeer verontrustend” en noemt het een „aanval op de integriteit van onze democratie en de staat”.

Toegangscode

Na de onthullingen in de media schakelde de ÖVP deskundigen in. Zij concludeerden begin deze week dat er sinds 27 juli sprake was van een aanval op het computersysteem van de partij. Hackers zouden een account van een medewerker van de partij zijn binnengedrongen met diens toegangscode, en op die manier toegang hebben gekregen tot andere systemen.

De hackers zouden de volledige boekhouding van de partij, e-mailverkeer en verkiezingscampagnes hebben gekopieerd naar een andere server. Het is niet bekend wie achter de aanval zitten. De deskundigen zeggen dat het gaat om professionele hackers die geen sporen achterlieten.

In Oostenrijk zijn op 29 september verkiezingen. Kurz trad in mei af nadat een motie van wantrouwen tegen hem was ingediend. Zijn kabinet was toen al demissionair, omdat de extreem-rechtse coalitiepartner FPÖ de regering verliet. Dat gebeurde na het uitlekken van een video waarin te zien is dat de FPÖ-leider Heinz-Christian Strache, in ruil voor overheidsopdrachten, hengelt naar illegale partijfinanciering uit Rusland.