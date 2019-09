In de basiliek van Onze Lieve Vrouw te Maastricht ligt een boek waarin de bezoeker iets mag schrijven.

In het beverige handschrift van de beginnende schrijver heeft een kind geschreven: „Jammer dat u dood bent.”

