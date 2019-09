The Spy, Elite en andere series van week 36

The Spy

Sacha Baron Cohen speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix-thrillerserie The Spy. Baron Cohen werd bekend door de ludieke rollen van Ali G en Borat. In deze serie heeft hij een serieuze rol als Israëlische spion die in de jaren zestig actief was in Syrië. Netflix, zes afleveringen.

Elite

Een tweede seizoen van de Spaanse tienerthrillerserie Elite. Maker Darío Madrona heeft drie nieuwe personages toegevoegd. Tussen de makers en acteurs zit grote overlap met die andere Spaanstalige hitserie La casa de papel. Netflix, acht afleveringen.

Beecham House

Het kostuumdrama van de Brits-Indiase maker Gurinder Chadha speelt zich af in het India van 1795, nog voordat de Britten daar de macht overnamen. Acteur Tom Bateman speelt John Beechman, een voormalig soldaat die in de stad Delhi een nieuw leven probeert op te bouwen. Voor de poging zijn familie te herenigen lijkt hij een grote prijs te moeten betalen. NPO start plus, zes afleveringen.

The Loudest Voice

Fox News groeide onder leiding van Roger Ailes uit tot de grootste Amerikaanse nieuwszender. In The Loudest Voice, gebaseerd op een boek van Gabriel Sherman, wordt de oprichter gespeeld door acteur Russel Crow. De serie is een vernietigend portret van Ailes in zijn Fox News-jaren, van 1996 tot en met zijn dood in mei 2017. Ziggo Movies & Series XL, zeven afleveringen.