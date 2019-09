Nederlandse topman Ropers vertrekt bij Springer Nature

Daniel Ropers vertrekt per direct als topman van de wetenschappelijke uitgeverij Springer Nature. De Duitse uitgever heeft donderdag het vertrek van de 47-jarige Nederlander bekendgemaakt. Hij wordt opgevolgd door Frank Vrancken Peeters, de huidige Nederlandse financieel directeur.

Ropers leidde Springer Nature, na Elsevier de grootste wetenschappelijke en educatieve uitgever ter wereld, sinds oktober 2017. Zijn besluit om te vertrekken is genomen in overleg met aandeelhouders en de raad van toezicht.

In een verklaring zegt Ropers dat hij na „25 intensieve jaren in het bedrijfsleven” een sabbatical neemt. Hij wil onder andere meer tijd vrijmaken voor zijn privéleven, zegt Ropers tegen Het Financieele Dagblad.

Voor zijn vertrek naar Springer Nature was Ropers negentien jaar het gezicht van webwinkel bol.com, dat onderdeel is van Ahold Delhaize. Hij begon er in 1998 als financieel directeur en was sinds 2000 algemeen directeur.

