Nederlandse marineschepen naar Bahama’s voor noodhulp na orkaan

Nederland stuurt twee marineschepen naar de Bahama’s om noodhulp te verlenen na orkaan Dorian. Het ministerie van Defensie maakte donderdag bekend dat logistieke voorbereidingen worden getroffen. Er is grote behoefte aan directe humanitaire hulp op de eilandengroep.

De marine is momenteel met een aantal schepen in de regio voor een grote noodhulpoefening en daardoor „goed in staat om noodhulp te bieden”. Het amfibische transportschip Zr. Ms. De Witt en het onderzoeksschip Zr. Ms. Snellius komen naar verwachting over zes dagen aan in het rampgebied. Eerst worden op Sint Maarten humanitaire goederen ingeladen.

De invulling van de noodhulp, die wordt betaald door het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt nog uitgewerkt. Ook de hoogte hiervan is onbekend. Eerder maakten de Verenigde Naties 1 miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) vrij voor noodhulp.

Lees ook: Orkaan Dorian is extra gevaarlijk door zijn trage tempo

Twintig doden

Dorian bereikte de Bahama’s zondag als orkaan van de hoogste categorie (categorie 5) en bleef daar ruim veertig uur rond het gebied. De storm, de zwaarste ooit in deze regio, richtte een grote ravage aan. Premier Hubert Minnis sprak over „een van de grootste nationale crises in de geschiedenis” en „verwoestingen voor een generatie”.

Er zijn tot nu toe twintig doden geborgen, maar gevreesd wordt dat dit aantal zal oplopen. Ook hebben zeker 70.000 van de 400.000 inwoners behoefte aan directe hulp, zoals schoon drinkwater en medicijnen. Op de twee zwaarst getroffen eilanden is volgens hulporganisaties mogelijk de helft van de circa 16.000 huizen verwoest. De schade op het eiland wordt geschat op ruim 6 miljoen euro.

De orkaan was woensdag volledig weggetrokken bij de Bahama’s, waarna de ravage goed zichtbaar werd. Dorian trekt nu als orkaan van de tweede categorie langs de kust van de Amerikaanse staten South en North Carolina. Daar zijn zo’n 1 miljoen inwoners opgeroepen het gebied te verlaten.