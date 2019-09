Eerlijke familieportretten: wat doet een slechtslapend kind met een gezin?

Kyen (7), Sydney Knoops (33), Sharon Hueting (31) en Shane (bijna 2)



Sharon: „Shane is de hoofdact maar Kyen is ook een monster. Hij had vanaf zijn derde last van nachtangsten. Dan was hij helemaal overstuur, ging rondlopen maar was onbereikbaar. Een soort slaapwandelen. Ik ben bang, riep hij. Het is een manier om de dag te verwerken. We moeten er voor zorgen dat hij niet te veel prikkels krijgt overdag, geen enge filmpjes op YouTube en zo. Met hem gaat het nu beter maar Shane, die bij ons op de kamer ligt, wordt om de twee uur wakker, al anderhalf jaar lang. Sydney is installatiemonteur, die moet er om 6 uur uit, dus ik zorg ’s nachts voor Shane. Ik heb een middagbaan in de horeca – zo kunnen we het goed redden met elkaar. Ben je niet doodmoe, vragen mensen me, maar dat valt reuze mee. Ik werk gewoon, mijn huis is netjes op orde. Hoe doe je dat, vragen ze. Koffie en Red Bull, zeg ik, en doorgaan. Je hebt geen keus. De kinderen zijn klein en hebben ons nodig. Daar gaan we gewoon in mee. Daar kan je wel moeilijk over gaan doen maar daar wordt het ook niet gezelliger op.”