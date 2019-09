Voor het klimaat kun je beter kip dan kaas eten

Je kunt nog beter kip eten dan kaas. Zo, dat is eruit. Vorige maand bracht het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, een rapport uit over de invloed van het landgebruik op het klimaat. Een van de belangrijkste adviezen: we moeten plantaardiger eten. Veehouderij legt een groot beslag op het beschikbare land. Voor veevoer zijn veel akkers nodig; land waarop ook bossen zouden kunnen groeien. Het vee, de mest en de ontginning leiden tot uitstoot van broeikasgas. Daarmee wordt het probleem nog groter, want de opwarming leidt tot uitputting van grond. De productie van plantaardige eiwitten – noten, soja – is dus beter.

Kaas niet. Ik zou mijn zomervakantie kunnen samenvatten als Alpkäse, toma piemontese, cantal jeune, weer naar huis. Dat was lekker, maar niet zo duurzaam, vanwege de benzine en vanwege de kaas.

Vorig jaar stond er een studie in het wetenschappelijk tijdschrift Science die na veel gereken uitkwam op een overzichtelijke tabel. Hoeveel broeikasgas komt vrij bij de productie van 100 gram eiwit? Met ruime afstand bovenaan eindigde rundvlees, zoals biefstuk. Daarna, ongeveer ex aequo, lamsvlees, rundergehakt en – verrassing – gekweekte garnalen.

Daaronder staat kaas. Kaas, zo concludeerde de studie, is slechter voor het klimaat dan varkensvlees, kip en kweekvis.

In de onderste helft van de tabel vind je de duurzame eiwitproductie à la IPCC: eieren, en vooral het hele vegan assortiment van tofu tot noten en peulvruchten.

Maximaal een glas melk per dag

In mijn hoofd was ‘vegetarisch’ jarenlang ongeveer synoniem voor duurzaam eten. Haast elk restaurant biedt de keus: vlees of vegetarisch? Maar er zijn weinig argumenten om wél die salade geitenkaas te eten. Die is niet beter voor de planeet dan vlees. Kaas levert ook geen onmisbare voedingsstoffen: volgens het Voedingscentrum zijn de meeste kazen te vet voor de Schijf van Vijf. Je lijf heeft meer aan halfvolle melk, magere kip, vette vis, peulvruchten, noten en eieren.

In het wetenschappelijk tijdschrift Nature stond vorig jaar een suggestie voor een klimaatvriendelijker, gezond dieet waar het IPCC ook naar verwijst. Dat komt ongeveer neer op: elke dag noten, minstens vier of vijf keer per week (!) soja en andere peulvruchten, twee keer vis. Rundvlees tel je per maand, kip mag wat vaker. Melk maximaal een glas per dag. Maar kaas, nee. Het is even wennen voor iedereen die is opgegroeid met een broodje kaas. Eten we die voortaan met zalm of pindakaas? En dan ’s zomers een keertje met toma piemontese voor de tent.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 september 2019