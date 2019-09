KPN benoemt Belgische Dominique Leroy als nieuwe baas

Telecombedrijf KPN heeft de Belgische Dominique Leroy aangesteld als nieuwe bestuursvoorzitter. De Belgische topvrouw stapt vanaf 1 december over van Proximus Group, het vroegere Belgacom, naar KPN. Dat heeft het bedrijf donderdagavond bekendgemaakt.

De 54-jarige topvrouw is sinds 2014 bestuurder van KPN’s branchegenoot Proximus, dat marktleider is in België. Onder haar bestuur werd besloten om voor 3 miljard euro te investeren in een glasvezelnetwerk. Voordat ze daar aan de slag ging, werkte Leroy 24 jaar voor Unilever. De hoogste functies die ze daar bekleedde waren die van algemeen directeur van de Belgisch-Luxemburgse tak van Unilever en directielid van Unilever Benelux.

Proximus Group laat donderdag in een verklaring weten „met spijt” kennis te hebben genomen van het besluit van de topvrouw. Het grootste telecombedrijf van België had Leroy graag nog een termijn als bestuursvoorzitter gehad. Op 1 december liep de termijn van Leroy in België af.

Leroy volgt Colombiaans-Italiaanse Maximo Ibarra op, die na één jaar als bestuursvoorzitter te zijn geweest, kondigde aan zijn functie aan het eind van deze maand neer te leggen vanwege familieomstandigheden. Tot Leroy op 1 december aantreedt zal de huidige operationeel directeur van KPN, Joost Farweck, tijdelijk de toppositie bekleden.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN, Duco Sickinghe laat weten blij te zijn met de komst van Leroy:

„Met Dominique aan het roer, heeft de Raad van Commissarissen er vertrouwen in dat we verdere vooruitgang zullen zien in de uitvoering van de strategie van KPN, door KPN te positioneren voor verder succes in de komende jaren.”

Leroy staat voor de nodige uitdagingen bij KPN, dat te maken heeft met teruglopende omzet en krimpend marktaandeel. In het tweede kwartaal verloor het telecombedrijf ten opzichte van concurrent VodafoneZiggo, dat het aantal nieuwe klanten tussen april en juli met 97.000 zag stijgen - tweemaal zoveel als bij KPN. Ook daalde de omzet. Ook speelt nog altijd de ruzie met dochterbedrijf XS4ALL, dat geïntegreerd wordt en tegen de wil van de OR in zijn naam verliest.

Derde vrouwelijke bestuursvoorzitter in AEX

Eerder deze week bleek uit de rapportage Female Board Index 2019 dat afgelopen jaar, na jaren stilstand, weer meer vrouwen worden aangesteld in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Van alle bestuurders in Nederland is echter nog steeds minder dan 10 procent vrouw. Bij de grootste bedrijven ligt dit percentage nog lager. Nancy McKinstry van uitgeverij Wolters Kluwer en Herna Verhagen van PostNL zijn de enige andere topvrouwen van een Nederlands AEX-beursgenoteerd bedrijf. McKinstry is dit wel al sinds 2003.

Correctie (5 september 2019): in een eerdere versie van dit artikel stond dat de aandeelhouders de voordracht van Leroy moeten goedkeuren. Dit is niet zo, ze worden slechts geïnformeerd. Dit is hierboven aangepast.