Japanners ontdekken écht zwarte spitssnuitdolfijn

In Japan is een nieuwe spitssnuitdolfijn ontdekt, met een bijna zwarte huid. De nieuwe soort, Berardius minimus, hoort bij een geslacht waarbinnen al twee andere donkergekleurde spitssnuitdolfijnen bekend waren, en heeft de Japanse naam kurotsuchikujira gekregen. Al langer spraken Japanse walvisvaarders van een kleine, zwarte spitssnuitdolfijn die nóg donkerder was dan de al bekende soort Berardius bairdii (die óók in de Japanse wateren zwemt en verwarrend genoeg ‘zwarte dolfijn’ wordt genoemd, ook al is hij donkergrijs). Die nog onbekende zwarte soort kreeg van de walvisvaarders de bijnaam ‘karasu’, oftewel kraai. Biologen van de universiteit van Hokkaido hebben het uiterlijk van karasu nu in Scientific Reports beschreven en officieel bevestigd dat het om een nieuwe soort gaat. Spitssnuitdolfijnen jagen op onder meer inktvis in de diepzee, soms kilometers diep, en laten zich maar kort aan het wateroppervlak zien.

Karasu heeft opvallend witte vlekken: ronde littekens, gemaakt door de ‘koekjessnijder’, een haaiensoort. Verder is hij te herkennen aan zijn relatief korte snuit en kleine vinnen. Karasu kan volgens de Japanse biologen maximaal zeven meter lang worden (een paar meter korter dan de andere soorten). Net als de andere soorten heeft hij twee paar tanden in de onderkaak en eet hij vis en inktvis.

Naast Berardius minimus en Berardius bairdii bestaat er ook nog een Berardius arnuxii, of zuidelijke zwarte dolfijn. Verwarring met de twee Japanse soorten is daarbij niet mogelijk, omdat deze derde soort alleen in de Zuidelijke Oceaan voorkomt.

Los van het Berardius-geslacht zijn er nog vijf andere geslachten van spitssnuitdolfijnen bekend, met in totaal enkele tientallen soorten.

