Ideeën gezocht: hoe lok je personeel naar Zeeland?

De personeelstekorten lopen bij Zeeuwse bedrijven zo hard op dat de provincie hen te hulp schiet. Zij komt met een subsidiepot van een half miljoen euro voor creatieve ideeën die werknemers naar de kustprovincie lokken, of waardoor bestaande werknemers langer blijven. De provincie maakte deze week bekend dat bedrijven zich kunnen inschrijven voor de subsidieregeling.

Het gebrek aan arbeidskrachten treft bijna geen enkele regio zo hard als Zeeland. Veel jongeren trekken er weg, bijvoorbeeld om te studeren, en keren daarna niet meer terug.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er vorig kwartaal 6.300 vacatures open in de provincie. Vooral in de industrie, bouw en techniek zijn de tekorten nijpend, net als in de zorg en de horeca.

De provincie roept bedrijven nu op om plannen te verzinnen waarmee zij hun personeelstekort kunnen terugdringen. Aan die plannen betaalt de provincie dan mee, tot maximaal de helft van de totale kosten. Ook geldt er een plafond van 50.000 euro.

Bedrijven mogen het geld niet gebruiken om alleen hun eigen problemen op te lossen; ze moeten samenwerken met andere bedrijven of kennisinstellingen.

Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat (Economie, CDA) kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat bedrijven plannen gaan indienen om via internet gerichte advertenties te tonen aan potentiële banenzoekers. „Zoals je na het googelen op vakanties naar Mallorca ook allemaal aanbiedingen daarover te zien krijgt. De tijd is voorbij dat een HR-afdeling alleen vacatures plaatst in NRC en de Volkskrant.”

Maatregelen die bestaande werknemers langer in Zeeland houden, zijn ook welkom. „Bijvoorbeeld bij banen waar mensen afhaken vanwege de zwaarte van het werk”, zegt De Bat. „Dan kun je kijken of in de buurt ook lichter werk beschikbaar is en of die twee banen met elkaar te combineren zijn.”

De subsidie is onderdeel van de 35 miljoen euro die het kabinet aan Zeeland heeft gegeven om de economie te stimuleren.

Sterrenrestaurants

Kunnen de bedrijven deze plannen niet zelf financieren? Daar is het probleem te groot voor, volgens De Bat. „Maar als bedrijven zien dat deze plannen een succes worden, dan kunnen we hen de volgende keer ook vragen om zelf zo’n fonds te vullen.”

Zeeland werkt al langer met bedrijven samen om werknemers naar de provincie te lokken. Bijvoorbeeld via Zeeuwsevacaturebank.nl. Op die website staat niet alleen een verzameling van vacatures, maar wordt Zeeland ook aangeprezen als de provincie met „de meeste zonuren per jaar en de meeste sterrenrestaurants per inwoner”.