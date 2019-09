Hoe help ik mijn kleinzoon?

Oma: „Mijn zoon is ernstig ziek. Zijn kinderen, een meisje van 9 en een jongen van 10, lijden daar evenzeer onder als de rest van de familie. Mijn schoondochter is een Italiaanse met veel temperament. Sinds de geboorte van hun dochter gaat al haar moederliefde naar haar en snauwt ze haar zoontje continu af. Het lijkt wel of alles wat zij tegen hem zegt een bevel is, en als dat niet direct wordt opgevolgd zijn de rapen gaar.

„Ik ben niet de enige die dit opvalt, ook anderen vinden deze houding hinderlijk en onterecht.

„Als schoonmoeder zit ik in een moeilijke positie. Zij wonen in het buitenland, en ik ben er net zes weken geweest ter assistentie, maar ik kon niet meer tegen de ruzie in huis.

„Ik heb bedacht dat ik misschien stiekem een opname kan maken wanneer mijn schoondochter tegen haar zoon praat en wanneer zij tegen haar dochtertje praat, zodat ze het verschil hoort. Maar ik wil ruzie met haar vermijden. Heeft u een betere suggestie voor mij?”

Praat er met uw zoon over

Bas Levering: „Dat het ene kind je beter ligt dan het andere is niet ongewoon, maar die voorkeur probeer je als ouder geen rol te laten spelen. We willen onze kinderen gelijk behandelen en kinderen willen nadrukkelijk gelijk behandeld worden.

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk.

„Uw speelruimte als oma en schoonmoeder is zeer beperkt. Ook als de relatie met de schoondochter wel goed zou zijn, zou bemoeienis met de opvoeding van de kleinkinderen precair zijn.

„Een opname maken zonder toestemming vooraf zou ik nooit doen. Ik zou het er met mijn zoon over hebben. Hij kan vertellen wat er aan de hand is en aangeven wat uw rol zou kunnen zijn. Heeft u hem er nog niet naar gevraagd omdat u hem daarvoor te ziek vindt? Hij heeft er hoe dan ook mee van doen.

„U kunt als oma natuurlijk wel wat betekenen. U kunt uw kleinzoon en zijn zusje meenemen om iets leuks te gaan doen, daarmee geeft u uw schoondochter ook lucht. Doe dat met beide kinderen, en niet met uw kleinzoon alleen, anders benadrukt u zelf ook het verschil tussen beide kinderen. En als u iets met uw kleinzoon apart doet, doe dat dan ook met uw kleindochter.“

Wees een steunpilaar

Liesbeth Groenhuijsen: „Deze situatie is voor alle betrokkenen belangrijk en zwaar, er mag nu eigenlijk even niks misgaan want jullie hebben elkaar allemaal hard nodig.

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog.

„U ziet dat uw kleinzoon het dubbelmoeilijk heeft. De enige die dat kan oplossen is zijn moeder. Wat u als oma kunt doen is een steunpilaar zijn. Laat uw schoondochter weten dat u snapt dat ze overbelast is, vraag haar: ‘Hoe kan ik jou zo goed mogelijk helpen?’ Voor uw kleinzoon kunt u prachtig de rol oppakken waarin grootouders zo waardevol zijn: laten zien dat hij altijd bij u terechtkan, zeggen: ‘Lieve schat, ik zie hoe moeilijk het voor je is met een zieke vader, ik kan het niet voor je oplossen maar ik kan er wel voor je zijn, en ik probeer ook jouw papa en mama te helpen’.

„En ik zou met uw zoon hierover praten. Hij is wel ziek, maar nog altijd de vader van het kind.

„Dit is een zware tijd voor u. Ik zou u aanraden regelmatig vrienden op te zoeken bij wie u uw hart kunt luchten. Ook kunt u denken aan een incidenteel gesprek met een psycholoog om een heldere blik op deze complexe situatie te houden.”