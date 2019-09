Grapperhaus wil agenten uitrusten met tasers

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wil dat politieagenten uitgerust worden met een taser. Dat zei hij donderdag tijdens in de Tweede Kamer, meldt persbureau ANP.

Grapperhaus komt met dat standpunt na een verzoek van korpschef Erik Akerboom donderdagochtend in de Telegraaf. Akerboom zegt in de krant dat een stroomstootwapen agenten zou helpen bij het „terugveroveren van het gezag”. Volgens Akerboom wordt er elk uur minstens één politieagent „belaagd”. In de afgelopen week haalden meerdere geweldsincidenten het nieuws.

Lees ook: Inzet stroomstootwapen door politie vorig jaar gehalveerd

Na een succesvolle proef met het wapen adviseerde de politie afgelopen november aan Grapperhaus dat het de taser permanent beschikbaar zou moeten zijn voor een deel van het korps. Dit is tot op heden nog niet ingevoerd en Akerboom stelt dat de politiek hiermee moet opschieten. Grapperhaus vraagt echter om geduld:

„Ik ben ervan overtuigd dat het een goede zaak is dat het wapen er komt, maar we moeten het wel zorgvuldig doen”.

Dit najaar debatteert de Tweede Kamer over toevoegen van het stroomstootwapen aan de basisuitrusting van agenten. Het ministerie was op het moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.