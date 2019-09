Gelieve in deze zaal geen nazi-selfie te maken

Dat er ophef zou komen over de tentoonstellingDesign van het Derde Rijk, die vanaf zondag is te zien in het Design Museum Den Bosch, daar was wel rekening mee gehouden door het museum. Donderdag werd bekend dat er extra suppoosten zijn ingehuurd om ‘nazi-selfies’ te voorkomen. Maar het nieuws rondom de extra beveiliging die er voor deze tentoonstelling nodig is, moet ook weer niet overdreven worden, legt persvoorlichter Maan Leo door de telefoon uit. „Je mag bij geen enkele tentoonstelling foto’s maken in de expositieruimte, alleen benadrukken we nu de tekst met die mededeling wat meer.”

Om te controleren of de bezoekers zich ook aan dat verbod houden en geen andere gekke dingen gaan doen, wordt er inderdaad extra beveiliging ingehuurd, bevestigt hij. „In elke zaal komen er een of twee extra suppoosten. Dat is niet alleen vanwege de selfies, maar ook omdat er veel artefacten, 277, zijn en omdat deze tentoonstelling veel emoties zal oproepen”, aldus Leo. „Maar vergeleken met de beveiliging in bijvoorbeeld het Van Gogh Museum, is dit peanuts.”

Naast de extra suppoosten is er een web-care team samengesteld dat in de gaten houdt wat er op social media gebeurt rondom deze tentoonstelling. „Als iemand iets plaatst dat volgens ons echt onjuist is, dan reageren we erop. We gaan niet eisen dat iemand een bericht verwijdert, maar dat wordt anders als het om een selfie met bijvoorbeeld een hakenkruis gaat. Dan sturen we een privébericht met het verzoek de foto te verwijderen. We verwachten niet dat het zo ver komt.”

‘Gefleem met bruinhemden’

Een reactie van het museum op een post is al te vinden op de facebook pagina van het museum. Daar staat: „Ik ben dat gefleem met die bruinhemden helemaal zat! Ik vind het in deze tijd van opkomend extreem rechts zooo ontzettend goedkope zet van Den Bosch! Geef ze maar weer een platform!” Het museum reageert daarop met: „Wij zijn van mening dat we deze ideeën beter onder de loep kunnen nemen dan ze te negeren. Binnen de tentoonstelling zal er geen sprake zijn van een kritiekloze presentatie van het nazistische gedachtegoed. Integendeel, als museum onderzoeken we hoe design werd ingezet door een fascistisch en racistisch regime, met alle desastreuze gevolgen van dien.”

Zondag wil de Communistische Jongerenbeweging Nederland (CJB) voor het museum demonstreren, omdat ze „strijden tegen elke expositie of tentoonstelling waarbij ‘design’ of ‘kunst’ van het nazisme centraal wordt gesteld, in plaats van de reactionaire rol van het fascisme in de geschiedenis en de verderfelijke inhoud van de fascistische ideologie.” Deze demonstratie is inmiddels verboden door de gemeente Den Bosch, omdat de locatie niet geschikt zou zijn. De CJB wijkt nu uit naar het Kerkplein in Den Bosch.