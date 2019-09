Ex-PVV’er en oud-agent Hero Brinkman vervolgd voor lekken

Oud-Tweede Kamerlid voor de PVV en ex-politieman Hero Brinkman moet zich voor de strafrechter verantwoorden omdat hij ervan wordt verdacht als agent van de Amsterdamse politie vertrouwelijke informatie te hebben gelekt naar De Telegraaf. Dat bevestigt het Amsterdamse Openbaar Ministerie.

Brinkman (54) wordt gedagvaard omdat hij als politieman journalisten van het dagblad zou hebben verteld over terroristische banden van een Amsterdamse moskee. Het leidde drie jaar geleden tot een publicatie over een „moskee in de greep van terreur”, die ging over twee vermeend geradicaliseerde bestuursleden.

In 2017 werd Brinkman als verdachte lekker van deze vertrouwelijke politie-informatie gearresteerd. Hij zat drie dagen vast en er werd bij hem huiszoeking verricht. Het onderzoek duurde volgens het OM lang, mede omdat op verzoek van Brinkman bij de rechter-commissaris getuigen moesten worden verhoord.

Geldboete of celstraf

Brinkman, die is ontslagen bij de politie en tegenwoordig het grillrestaurant BBQ Hero’s in Den Haag exploiteert, wordt gedagvaard wegens het overtreden van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Hij riskeert een geldboete of gevangenisstraf van maximaal een jaar omdat hij een geheim waarvan hij weet dat hij dat uit hoofde van zijn ambt had moeten bewaren, heeft geopenbaard.

Volgens een OM-woordvoerder is het nog niet duidelijk of Brinkman dit jaar nog voor de strafrechter moet verschijnen. „Dat hangt af van de beschikbare zittingsruimte.” Brinkman geeft geen commentaar en verwijst naar zijn advocaat Bas Martens, die ook niets over de zaak kwijt wil.

Lekken wordt door de politie hoog opgenomen. Er loopt nu een onderzoek naar lekken van informatie door de Amsterdamse politie over een vermeende ‘doofpot’ die volgens De Telegraaf gehanteerd zou zijn bij de aanhouding van de zoon van burgemeester Femke Halsema. De Amsterdamse politiebaas Frank Paauw noemde lekken woensdag in het tv-programma Jinek een voorbeeld van „verloedering van de maatschappij”.

Politiemol

In een andere lek-affaire, de zaak rond politiemol Mark M., worstelt het OM nog steeds met de vervolging. M. werd in 2018 door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het verkopen van vertrouwelijke politie-informatie. Door een blunder van het OM kwam hij in mei 2018 vrij. Het hoger beroep laat sindsdien op zich wachten.

Het Bossche gerechtshof heeft een verzoek van de verdachte toegewezen om zijn ex-echtgenote te ondervragen, maar de raadsheer-commissaris slaagt er niet in om deze getuige te horen in Oekraïne. Verzoeken van het OM om het getuigeverhoor te schrappen, worden niet ingewilligd.