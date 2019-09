Dream or Donate-oprichter maakt 25.000 euro over aan schuldeisers

Robert-Jan Mastenbroek, oprichter van de vorige week plotseling offline verdwenen crowdfundingswebsite Dream or Donate, heeft de eerste 25.000 euro overgemaakt aan zijn schuldeisers. Advocatenkantoor De Vries & Kasem uit Amsterdam heeft donderdag bevestigd dat het geld op hun derdengeldrekening is gestort.

Toen de website verdween stond er volgens Fundwijzer, een overzichtswebsite voor crowdfundingsacties, nog 300.000 euro gedoneerd geld uit. Volgens Mastenbroek gaat het om rond de 40.000 tot 50.000 euro.

Huis in de verkoop

„Een positief begin”, noemt De Vries de transactie. In een bericht aan gedupeerden toont Mastenbroek zich van goede wil om al het verloren geld uit te betalen. De 29-jarige zegt zijn elektrische shovel (een grondverzetmachine) ter waarde van „48.000 euro” te hebben verkocht voor de eerste transactie. Hij heeft ook zijn huis en omliggend landgoed ter waarde van 1,1 miljoen euro in de verkoop gezet.

„We verwachten dat het pand snel verkocht zal zijn en daardoor de gedupeerden zo snel mogelijk hun geld terug zullen krijgen”, schrijft Mastenbroek. De voormalig internetondernemer zegt voorrang te gaan geven aan mensen die het geld met spoed nodig hebben. „Maar iedereen krijgt zijn of haar geld terug, zoals ik heb beloofd.”

Volgens Mastenbroek is zijn website doelwit geworden van een hack. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. De politie heeft zijn telefoons en computer na het incident in beslag genomen, maar inmiddels weer vrijgegeven. De harde schijf is gekopieerd. Er komen nog steeds aangiftes binnen, laat de politie Oost-Nederland weten. Het Openbaar Ministerie zal later oordelen of er sprake is geweest van een strafbaar feit.

Op Dream of Donate zamelden particuliere gebruikers geld in voor medische ingrepen en hulpmiddelen, goede doelen en andere grote uitgaven.