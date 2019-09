China en Verenigde Staten hervatten handelsoverleg

Delegaties van de Verenigde Staten en China zullen elkaar begin oktober ontmoeten in Washington om de handelsgesprekken te hervatten. Dat heeft de Chinese vicepremier Liu He donderdag bekendgemaakt na een telefoongesprek met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin. Liu leidt de onderhandelingen namens president Xi Jinping.

Het is de eerste keer sinds juli dat de handelsdelegaties elkaar weer in levenden lijve zullen spreken. In de afgelopen weken zijn de spanningen tussen de twee landen weer opgelopen. Nadat de Amerikaanse president Donald Trump de importheffingen op 300 miljard dollar (270 miljard euro) aan goederen uit China had verhoogd, sloeg China terug met een heffing op 75 miljard dollar aan Amerikaanse producten. Hierna dreigden beide landen met nog meer heffingen.

De beurzen reageerden donderdag meteen op het nieuws over de te hervatten gesprekken. De Nikkei in Tokio sloot 2,1 procent hoger en kwam daarmee op het hoogste niveau sinds begin augustus. Ook de beurs in Shanghai steeg met 1,5 procent.

Toch is het onduidelijk wat de hervatting van de gesprekken precies gaat betekenen. Enerzijds geeft de stap hoop op een doorbraak in het handelsconflict tussen de twee grootmachten, anderzijds verwachten experts dat het nog maanden kan duren voor er daadwerkelijk een oplossing komt.