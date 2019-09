Buitenlandse studenten leveren Nederlandse economie geld op

Buitenlandse studenten die in Nederland studeren, leveren per saldo geld op voor de Nederlandse economie. Dat blijkt uit een rapport over internationalisering in het mbo en hoger onderwijs dat het Centraal Planbureau (CPB) donderdag heeft gepubliceerd.

Europese studenten leveren Nederland gemiddeld 5.000 (mbo) en 16.900 euro (hoger onderwijs) op, aldus het CPB, een student van buiten Europa zelfs 68.500 (mbo) en 96.300 euro (hoger onderwijs). Vooral als buitenlandse studenten na hun opleiding blijven plakken en een baan vinden in Nederland dragen zij bij aan de Nederlandse economie.

Dat studenten van buiten Europa de Nederlandse economie meer opleveren, komt doordat de overheid niet bijdraagt aan de studiekosten van deze studenten. Daarnaast vinden ze vaker een baan in Nederland en werken ze gemiddeld meer dan Europese en Nederlandse starters.

Het aantal buitenlandse studenten is de afgelopen jaren enorm gegroeid. In 2017 volgden 76.000 buitenlandse studenten een studie in Nederland. In 2006 lag dat aantal nog op 31.000. Veruit de meeste internationale studenten komen uit Duitsland.

Andere voordelen

Internationalisering heeft volgens het onderzoek ook andere voordelen. Zo kunnen studenten uit meer opleidingen kiezen doordat de markt groter is geworden, concurreren onderwijsinstellingen op kwaliteit en trekken in sommige gevallen Nederlandse studenten zich op aan het niveau van getalenteerde en ijverige buitenlandse studenten. Ook doen studenten interculturele vaardigheden op die van pas kunnen komen op de arbeidsmarkt.

De influx van buitenlandse studenten kan volgens het CPB echter ook negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld doordat er niet genoeg ruimte is voor alle Nederlandse studenten die een bepaalde studie willen volgen. Ook kan de druk op de woningmarkt toenemen en komt het voor dat mindere buitenlandse studenten de prestaties van Nederlandse studenten negatief beïnvloeden.