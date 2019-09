Extra controle in Zaandam

Extra brugwachters op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. De beveiliging is een reactie op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV schreef woensdag dat de overheid onvoldoende maatregelen neemt om ongelukken met op afstand bedienbare bruggen te voorkomen. De OVV spreekt van „een landelijk probleem”. Aanleiding voor het onderzoek was een ongeluk eind vorig jaar op de Prins Bernhardbrug. Een echtpaar raakte zwaargewond toen die brug op afstand werd geopend. De brugwachter had ze niet opgemerkt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 5 september 2019