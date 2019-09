Air France en Airbus niet langer vervolgd voor crash in 2009

Air France en Airbus worden in Frankrijk niet langer strafrechtelijk vervolgd voor een vliegtuigongeluk in 2009. Internationale persbureaus melden donderdag dat de aanklacht tegen de twee bedrijven is laten vallen. De crash, waarbij alle 228 inzittenden om het leven kwamen, is volgens Franse rechters te wijten aan de piloten.

Volgens de Franse rechters is „verlies van controle door de bemanning over de koers van het vliegtuig” de directe oorzaak van het ongeluk. Andere piloten wisten tijdens simulaties in vergelijkbare situaties wel controle te houden over het vliegtuig.

De Airbus A330 was op 1 juni 2009 onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs, toen het op ongeveer 1.500 kilometer van het Braziliaanse vasteland neerstortte in de Atlantische Oceaan. Sindsdien woedt discussie tussen pilotenvakbonden, Air France en Airbus over de vraag wie schuldig is aan het ongeluk. In 2011 diende de Franse onderzoeksrechter een voorlopige aanklacht voor doodslag in tegen zowel Air France als Airbus.

Bevroren snelheidsmeters

Een jaar later concludeerden onderzoekers van de Franse luchtvaartautoriteit dat de crash het gevolg was van fouten van piloten, technische problemen en slechte training. Snelheidsmeters haperden omdat deze bevroren waren, waarna de piloten volgens de onderzoekers niet de juiste procedures volgden. Het toestel stortte vervolgens neer omdat zij de controle over het vliegtuig verloren.

Een advocaat van de nabestaanden zegt tegen Reuters het besluit om niet te vervolgen aan te vechten. Volgens hem stellen rechters ten onrechte dat de bevroren snelheidsmeters niets met het ongeluk te maken hebben.