Winkelmedewerkers niet vervolgd voor overlijden dief

Twee winkelmedewerkers worden niet vervolgd voor het overlijden van een winkeldief in 2017 in een vestiging van groothandel Sligro in Gouda. Volgens het Openbaar Ministerie was het handelen van het personeel geoorloofd. De zaak wordt geseponeerd, laat het OM woensdag weten.

De winkeldief werd op 11 augustus 2017 betrapt. De man zei te willen betalen, maar vluchtte alsnog en wist aanvankelijk te ontkomen door een glazen schuifdeur in te beuken en door de ruit te ontsnappen. Eenmaal buiten werd hij echter door medewerkers tegen de grond gewerkt. Die immobiliseerden de man door op hem te blijven zitten totdat de politie arriveerde. De agenten merkten dat de man niet meer ademde. In comateuze toestand werd de dief naar het ziekenhuis vervoerd.

Sectieresultaten

Volgens het OM was het fysiek ingrijpen van het personeel nodig om de winkeldief in bedwang te houden, omdat hij sterk was en „grof geweld” had gebruikt tegen de deur. Daarnaast bleef hij zich op de grond verzetten, bleek hij niet voor rede vatbaar en vormde hij mogelijk een gevaar voor anderen.

Uit onderzoek is niet gebleken dat rond de kin en nek van het slachtoffer veel kracht is gebruikt. Ook is op camerabeelden te zien dat de winkeldief de laatste minuut voordat de politie het overneemt niet meer beweegt. „Van het personeel mag niet worden verwacht dat zij dit onmiddellijk hadden opgemerkt”, schrijft het OM. „Zij zijn geen ervaringsdeskundigen.”

Het besluit om de twee medewerkers niet te vervolgen, heeft op zich laten wachten. De man overleed toen hij in coma onderweg was naar Polen: daar is sectie verricht op het lichaam. Het OM ontving de resultaten van die schouw pas eind vorig jaar „na herhaald aandringen”.