Vier mannen aangehouden voor Britse recordvangst heroïne

Vier mannen zijn maandag in Nederland opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van bijna 1.300 kilo heroïne. Dat hebben de Nederlandse en de Britse politie woensdag bekendgemaakt. De heroïne werd op 30 augustus aangetroffen in een container op een schip in de haven van Felixstowe. De Britse politie spreekt over „een recordvangst” voor het Verenigd Koninkrijk.

Drie mannen werden aangehouden in een loods in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek. Ze waren de container aan het uitladen die enkele dagen ervoor was aangemeerd in de haven van Felixstowe. De Britse politie had daar de drugs onderschept en een kleine hoeveelheid weer teruggeplaatst. De drugs waren verstopt onder een lading handdoeken en badjassen.

De politie kon de container volgen van de Britse haven naar Antwerpen en uiteindelijk naar Bergschenhoek. Een vierde verdachte, een 27-jarige man, kon wegkomen uit de loods en werd later aanhouden ter hoogte van Bunnik. De heroïne had een straatwaarde van 120 miljoen pond (132 miljoen euro).

Begin augustus werd op een schip in de haven van Felixstowe ook al heroïne aangetroffen. Toen ging het om bijna vierhonderd kilo.