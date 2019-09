Vera Pauw aan de slag als bondscoach in Ierland

Vera Pauw (56) wordt bondscoach van Ierland. Dat bevestigt zij tegenover NRC. Pauw, die eerder onder meer de Nederlandse, Schotse, Russische en Zuid-Afrikaanse voetbalvrouwen coachte, moet Ierland naar het EK van 2021 in Engeland leiden. Zij volgt coach Colin Bell op, die overstapt naar het mannenvoetbal.

Ierland staat 33ste op de wereldranglijst. Het vrouwenelftal wist zich nog nooit voor een eindtoernooi te plaatsen. „Het is een jong, ambitieus team dat op het punt van doorbreken staat”, zegt Pauw. „Er zit een aantal terriërs in de selectie, waarmee we goed de strijd kunnen aangaan.”

Pauw, die woensdagmiddag als nieuwe trainer gepresenteerd wordt, gaat in Ierland voor het grootste deel in een hotel wonen en zal op en neer vliegen naar clubs waar de meeste Ierse speelsters voetballen: in Engeland, Schotland, de VS en Duitsland. Op 8 oktober volgt haar eerste EK-kwalificatieduel, thuis tegen Oekraïne, een belangrijke concurrent in groep 1. In de rest van de groep zitten Duitsland, Griekenland en Montenegro.

Pauw zat de afgelopen maanden zonder coachingklus. Zij was eerder dit jaar technisch adviseur van het Thaise vrouwenelftal, maar meldde zich vlak voor het WK ziek om niet openbaar gemaakte redenen. „Uit juridisch oogpunt wil ik daar nog steeds niets over kwijt”, zegt zij. „De zaak is niet afgehandeld.”

Pauw wordt gezien als een van de pioniers van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ze was in 2005 de eerste vrouw die het hoogste trainersdiploma behaalde en bereikte als bondscoach van Nederland in 2009 voor het eerst een eindtoernooi – met een halve finaleplaats bij het EK als resultaat. Tijdens het WK in Frankrijk trad zij op als analist op Nederlandse radio en tv, onder meer bij Studio France.