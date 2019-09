Turkije laat volleybalsters kansloos in EK-kwartfinale

Zes gewonnen wedstrijden, achttien gewonnen sets; de Nederlandse volleybalsters bereikten de kwartfinale van het EK ogenschijnlijk met groot gemak. Maar tegen Turkije, in de Ankara Sport Hall voor ruim tienduizend Turkse toeschouwers, ging het woensdagavond helemaal mis voor de ploeg van bondscoach Jamie Morriso: 0-3 (20-25, 22-25 en 20-25).

Na de finaleplaatsen bij de twee vorige edities, is de ploeg er voor het eerst sinds 2013 op het EK niet tot de laatste speeldag bij. Het is de tweede klap in korte tijd. Vorige maand liep Nederland, tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Italiaanse Catania, een ticket voor de Spelen van Tokio mis. In ‘de wedstrijd van het jaar’ werd toen ook kansloos verloren van het gastland.

Het is nu zaak voor Morrison en zijn speelsters om de boel snel op orde te krijgen. In januari wacht een laatste kans op olympische kwalificatie. Wellicht dat de vorm later deze maand kan worden hervonden als Nederland in Japan meedoet aan de World Cup, een sterk, vierjaarlijks invitatietoernooi.

Nederland speelde in de kwartfinale niet alleen tegen Turkije, maar ook tegen de voormalige trainer Giovanni Guidetti. De Italiaan was tot eind 2016 bondscoach van Oranje, maar op zijn verzoek werd het contract – dat liep tot en met ‘Tokio’ – ontbonden. Guidetti wilde meer tijd met zijn gezin in Turkije gaan doorbrengen. Zijn abrupte vertrek kwam voor de Nederlandse speelsters destijds als een pijnlijke verrassing.

Nederland begon nog wel goed aan de kwartfinale, maar wist een 6-2 voorsprong in de eerste set niet verder uit te bouwen. Op een stand van 9-9 nam Turkije het initiatief over, mede dankzij een sterke service. Terwijl de opslag en de passing in de Nederlandse ploeg te wensen overlieten.

Ook in de tweede set was er een voorsprong voor Nederland, dat vervolgens weer te weinig rendement haalde uit eigen service. In de derde set, waarin Nika Daalderop met een enkelblessure naar de kant ging, kwam het niet meer goed met Oranje, dat te veel fouten maakte. (NRC/ANP)