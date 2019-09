Rijst met umibudo

Umibudo kende ik nog niet, het heet ook wel zeedruif en wordt veel in Okinawa gebruikt. Umibudo ziet eruit als kleine trossen mini-druiven en heeft de bijnaam groene kaviaar. Er is ook een ribkwal met dezelfde naam, die moet u zeker niet hebben. Anderson schrijft dat het een duur en zeldzaam ingrediënt is met bovendien weinig smaak, ‘maar het ziet er leuk uit’. Dat lijkt me een goede reden om gewoon zeewier of zeekraal te gebruiken. En echt verse vis.

Roer in een kom de azijn, de suiker, de sojasaus, de sesamolie, het dashipoeder en de shiso door elkaar; blijf roeren tot de suiker oplost. Schep voor het opdienen de rijst in grote kommen (de rijst mag niet te heet zijn, want dan wordt de sla slap). Leg de plakjes vis, de tomaten en de sla erop. Verdeel de umibudo erover. Besprenkel het geheel met de dressing en zet de kommen op tafel.

VOOR 2 KOMMEN RIJST: 3 eetl. azijn 3 eetl. suiker 2 eetl. sojasaus 2 eetl. sesamolie snufje dashipoeder 2 blaadjes shiso, fijngehakt (naar keuze) 2 porties gekookte rijst (van 150-200 g voor het koken) 200 g vis (van jouw keuze) van sashimi-kwaliteit, in hapklare plakjes gesneden 2 tomaten, in 8 parten gesneden ¼ krop ijsbergsla, in stukken gescheurd 100 g umibudo of een even knapperige (zee)groente Tim Anderson Tokyo Culinair Uitgeverij: Karakter Uitgevers Prijs: € 27,99