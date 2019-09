Recordschikking YouTube voor onterecht verzamelen data van kinderen

Videodienst YouTube schikt voor een recordbedrag van 170 miljoen dollar (ongeveer 155 miljoen euro) in een privacyzaak, meldt de Amerikaanse toezichthouder FTC woensdag. De dochteronderneming van Google verzamelde persoonlijke gegevens van minderjarigen, zonder dat hun ouders of voogd daarvoor toestemming hadden gegeven. Het is het hoogste bedrag ooit voor het schenden van de zogenoemde Children’s Online Privacy Protection Act, ook wel de COPRA-wet.

YouTube verzamelde jarenlang cookies van kinderen, die het online gedrag van gebruikers volgen. Met die informatie kon het bedrijf kinderen gerichte advertenties laten zien. De videodienst overtrad daarmee de COPRA-wet, waarin staat dat onlinediensten gericht op kinderen toestemming van een ouder of voogd moeten hebben alvorens zij gegevens van kinderen jonger dan dertien jaar mogen verzamelen. Naast de boete moet YouTube een systeem opzetten waarin beheerders van kanalen aangeven of de inhoud zich richt op kinderen, zodat YouTube vervolgens kan handelen in lijn met de COPRA-wet.

Gerichte reclame

Google-gebruikers kunnen via YouTube een eigen kanaal aanmaken waar ze video’s op plaatsen. Volgens FTC toonde YouTube reclame gericht op kinderen op deze kanalen, waarmee het bedrijf miljoenen dollars zou hebben verdiend. YouTube ontkent volgens FTC dat delen van het platform zijn gericht op kinderen en stelt dat de COPRA-wet daardoor niet van toepassing was. Het bedrijf zou zich richten op volwassen en heeft een aparte op kinderen gerichte app.

In een reactie zegt YouTube dat het alle data van gebruikers die kindervideo’s kijken gaat behandelen als data van kinderen, ongeacht leeftijd. Ook stopt de videodienst met gerichte advertenties bij deze video’s. YouTube zet een fonds van 100 miljoen dollar (ongeveer 90 miljoen euro) op om de komende drie jaar te investeren in originele content voor kinderen.

Eerder hoge boete voor Facebook

Het is niet de eerste keer dat FTC een hoge boete uitdeelt. Eind juli kreeg Facebook een boete van vijf miljard dollar vanwege zijn rol in verschillende privacyschandalen, waaronder een lek waardoor campagnebureau Cambridge Analytica toegang had tot de gegevens van miljarden gebruikers. Het was de hoogste boete die FTC ooit oplegde. Daarnaast moet Facebook de privacy van gebruikers verbeteren.