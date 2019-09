Onderzoeksraad: veiligheid beweegbare bruggen schiet tekort

De overheid neemt onvoldoende maatregelen om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Die conclusie trekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. De OVV spreekt van „een landelijk probleem”. Eerdere aanbevelingen van de Raad zijn niet voldoende opgepakt.

Vorig jaar raakte een echtpaar zwaargewond toen de Prins Bernhardbrug in Zaandam op afstand werd geopend. De bedienaar van de brug had hen niet opgemerkt op camerabeelden. Dit ongeluk vertoont volgens de OVV „sterke gelijkenissen” met een ongeval op de Den Uylbrug in Zaanstad in 2015, waarbij een 57-jarige vrouw overleed toen de brug plotseling open ging. De vrouw stopte voor de stopstreep, maar realiseerde zich niet dat ze op het beweegbare deel van de brug stond.

Dit bericht wordt aangevuld.