OM eist vier jaar cel voor fatale mishandeling Jip Jurg

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een celstraf van vier jaar geëist tegen een beveiliger voor de fatale mishandeling van een 32-jarige Rotterdammer op een filmfestivalfeest in Rotterdam in januari vorig jaar. Dat meldt persbureau ANP. De officier van justitie acht bewezen dat slachtoffer Jip Jurg is overleden als gevolg van zware mishandeling door John H., de beveiliger op het festival. Voor doodslag is volgens het OM geen bewijs.

De 32-jarige Jurg kreeg in de nacht van 26 januari op 27 januari vorig jaar op het feest in Rotterdam ruzie met beveiliger H., omdat hij met een bierglas naar buiten liep. Dat was verboden. Een handgemeen tussen de twee leidde tot een trap van H. in de buik van Jurg. Die trap werd de Rotterdammer uiteindelijk fataal. Uit de sectie bleek dat Jurg overleed aan inwendig bloedverlies. De vader van Jurg vond zijn zoon een dag na de mishandeling in diens woning.

In de rechtszaal werden woensdag beelden vertoond van de vechtpartij. H., die het schoppen al eerder ontkende, zei opnieuw dat hij zich de trap niet meer kan herinneren. Ook twee andere beveiligers werden in verband gebracht met de mishandelingen, maar hun zaken zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.