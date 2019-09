OM eist vier jaar cel voor fatale mishandeling door beveiliger

Voor de rechtbank in Rotterdam is woensdag vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een ex-beveiliger die ervan beschuldigd wordt een man doodgeschopt te hebben.

Vechtpartijen in het uitgaansleven komen vaker voor, best vaak zelfs. Lang niet iedereen komt daar ongeschonden uit. Maar dat er iemand aan die verwondingen overlijdt, is vrij zeldzaam, zei de officier van justitie woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling in de zaak rond Jip Jurg.

Jurg (32) overleed na een avondje stappen nadat een beveiliger hem in zijn buik zou hebben getrapt. Die schermutseling vond plaats op het Schouwburgplein in Rotterdam op zaterdagochtend 27 januari 2018, Jurg bezocht daar een Filmfestivalfeest.

De zaak heeft grote impact gehad. Niet alleen vanwege het grote geweld tijdens een avond die feestelijk had moeten zijn. Maar ook omdat de geweldpleger een beveiliger was die juist verantwoordelijk had moeten zijn voor de veiligheid van bezoekers. En die ook professioneel had moeten kunnen omgaan met branieschoppers en mensen die te veel hebben gedronken – zoals officier van justitie Max van den Berg het verwoordde. Een beveiliger dient altijd te deëscaleren.

Het Openbaar Ministerie worstelde met de bewijsvoering. Het is niet eenvoudig aan te tonen dat een trap het overlijden veroorzaakte. Jurg stapte erna nog in een taxi die hem naar huis bracht. Hij werd zondagmiddag door zijn vader en stiefmoeder dood gevonden, toen vrienden alarm hadden geslagen omdat ze hem niet konden bereiken.

Jurg gaf een klap, H. duwde hem

De trap zou zijn uitgedeeld door beveiliger John H., die inmiddels zijn vak niet meer mag uitoefenen. Er ging ruzie aan vooraf. Jurg, die flink had gedronken, liep met een glas in zijn hand naar buiten. „Geen glaswerk naar buiten”, zei een collega van de verdachte. Jurg wilde het glas niet afgeven. H. kwam erbij, greep het glas en kreeg een klap van Jurg, waarna H. hem duwde. Jurg wankelde en werd door collega-beveiligers ruggelings op de grond gelegd om vallen te voorkomen.

Dan komt H. erbij en stampt Jurg eenmaal hard of heel hard met zijn schoen in zijn buik. Althans, dat is de lezing van de officier. Hij eist vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

H. ontkent. Hij zegt dat hij hooguit per ongeluk op de buik van Jurg stapte, al verklaarde hij eerder dat hij „mogelijk trapte”. H., een grote man met kort, donker stekeltjeshaar, zit een groot deel van de zitting met gebogen hoofd, zijn gezicht in zijn handen. Zijn leven is een nachtmerrie sinds de vechtpartij op een Schouwburgplein, zegt hij. Hij zat langere tijd vast, zijn huwelijk leed zwaar, zijn vrouw had een zeer zware bevalling terwijl hij haar niet kon bijstaan, hij heeft geen vaste verblijfsplaats. Daarbij komt dat zijn vader „zichzelf in mei heeft verhangen” en dat zijn moeder ziek is.

Dertig uur later gevonden

De verschillende deskundigen die het lichaam van Jip Jurg onderzochten, constateerden dat hij overleed door een harde klap of trap op een klein oppervlak waardoor zijn alvleesklier en het omringende weefsel scheurde. Dat veroorzaakte hevig bloedverlies. De mogelijkheid dat Jurg tussen de vechtpartij en het moment dat hij ruim dertig uur later dood werd gevonden het letsel op een andere manier opliep, lijkt onwaarschijnlijk. Uit locatie-gegevens van zijn telefoon blijkt dat hij van het Schouwburgplein met de taxi naar huis is gegaan en daar is gebleven tot de batterij van zijn telefoon leeg was eind van de middag op zaterdag. Waarschijnlijk, zegt het OM, was hij toen al overleden.

De advocate van H. stelt dat het niet mogelijk is om met zekerheid te stellen dat de trap tot het overlijden heeft geleid. Ook zijn de getuigenverklaringen over de precieze toedracht eenvoudigweg te verschillend. Ook vroeg ze om enig medeleven met haar cliënt wiens leven zich „op een absoluut dieptepunt bevindt”.

Dat dat dieptepunt ook zeer geldt voor de nabestaanden van Jip Jurg werd al eerder op de zitting duidelijk toen de aangrijpende slachtofferverklaringen werden voorgelezen van Jurgs stiefmoeder, zijn zus en zijn 13-jarige dochter. De publieke tribune zit vol vrienden en kennissen.

Als H. het laatste woord krijgt, vindt hij het moeilijk om te antwoorden. „Ik klap weer dicht”, zegt hij. Hij betuigt medeleven aan de familie en vrienden van Jip Jurg. „Ik zal hier hoe dan ook mee moeten leven.”

Uitspraak over 2 weken.