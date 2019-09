Kinderopvangbedrijf daagt maker Stint voor de rechter om onkosten

Een kinderopvangorganisatie daagt de fabrikant van de Stint voor de rechter. Het bedrijf stelt de maker van de elektrische bolderkar aansprakelijk voor de onkosten die het heeft gemaakt, nadat de Stint na een dodelijk ongeluk vorig jaar in Oss de weg niet meer op mocht. Dat bevestigt een woordvoerder van het advocatenkantoor dat de opvangorganisatie vertegenwoordigt woensdag aan persbureau ANP, na berichtgeving van het AD.

De kinderopvangorganisatie gaf 70.000 euro uit aan vervangende vervoersmiddelen en betaalde daarnaast 3.000 euro per Stint om deze te laten ombouwen tot een veilig model. Het advocatenkantoor wil dat de kinderopvangorganisatie schadeloos wordt gesteld. Het is onduidelijk om welk opvangbedrijf gemaakt. Het advocatenkantoor was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Eerste civiele rechtszaak

Het advocatenkantoor sommeerde de Stint-fabrikant al in een eerder stadium voor de gemaakte kosten, maar die claim werd afgewezen. Daarom wordt nu de eerste civiele rechtszaak aangespannen tegen Stint Urban Mobilty, de maker van het vervoersmiddel. Volgens het advocatenkantoor hebben zich inmiddels meerdere kinderopvangorganisaties gemeld en behoort een groepsclaim tot de mogelijkheden.

Bij een ongeluk met een Stint op een spoorwegovergang in Oss kwamen vorig jaar vier kinderen om het leven. Daarna werd het vervoersmiddel verboden vanwege veiligheidsproblemen. De fabrikant heeft een nieuw model ontworpen, maar of en wanneer dit model de weg op mag, is nog niet duidelijk.