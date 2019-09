Iran zegt toe deel van bemanning Britse olietanker vrij te laten

Iran is bereid zeven van de 23 bemanningsleden van de Britse olietanker Stena Impero vrij te laten. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken woensdag tegenover de Iraanse staatstelevisie gezegd, meldt persbureau Reuters. De overige zestien bemanningsleden moeten aan boord blijven om het schip te ondehrouden.

De directeur van het Britse bedrijf Stena Bulk, de eigenaar van het schip, kon niet zeggen wanneer het zevental wordt vrijgelaten. Alle zeven bemanningsleden hebben de Indiase nationaliteit, meldde een woordvoerder van de regering. Wanneer het schip wordt vrijgegeven, is niet duidelijk.

De olietanker werd ongeveer twee weken geleden geënterd en aan de ketting gelegd in de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de Straat van Hormuz. Volgens Teheran had de Stena Impero de Iraanse regelgeving overtreden. In reactie op de inbeslagname kondigde het Verenigd Koninkrijk aan Britse tankers in de zeestraat voortaan op verzoek door de Britse marine te laten escorteren.

Internationale spanningen

De Stena Impero werd vastgelegd nadat de Britten een Iraanse olietanker aan de ketting hadden gelegd bij Gibraltar. Volgens het Verenigd Koninkrijk was het Iraanse schip onderweg naar Syrië, terwijl er een EU-embargo geldt voor handel in olie met Syrië. Begin deze maand werd de Iraanse tanker, die voorheen de naam Grace 1 droeg, weer vrijgegeven. In juni werden in de zeestraat bij Oman al twee tankers van Japan en Noorwegen beschadigd door explosies. Volgens de Verenigde Staten zat Iran hierachter, maar Teheran ontkent.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de Straat van Hormuz

Mede door de incidenten in de Straat van Hormuz liepen de internationale spanningen tussen Iran en het westen de afgelopen maanden hoog op. Teheran en Brussel stonden al op gespannen voet met elkaar, nadat de Verenigde Staten zich vorig jaar terugtrokken uit de atoomdeal met Iran. In het akkoord was afgesproken dat Iran zijn atoomprogramma zou stilleggen. Europa wil het akkoord graag behouden, maar volgens Teheran doen de Europese landen te weinig om Iran te beschermen tegen Amerikaanse economische sancties.

De Iraanse president Hassan Rouhani dreigt daarom af te stappen van de afspraken uit de nucleaire deal, die in 2015 werd gesloten. Volgens Rouhani kondigt Teheran „vandaag of morgen” een volgende stap aan in het loslaten van de toezeggingen uit de deal. Begin juli werd al duidelijk dat Iran meer lichtverrijkt uranium produceert dan volgens de afspraken is toegestaan. Woensdag stelde Rouhani dat Europa nog twee maanden de tijd krijgt om de nucleaire deal te redden.