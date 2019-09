Iran gaat nieuwe centrifuges ontwikkelen om uranium te verrijken

De Iraanse president Hassan Rouhani heeft in een tv-toespraak aangekondigd nieuwe centrifuges te gaan ontwikkelen om te zorgen dat uranium nog sneller kan worden verrijkt. Daarmee komt het atoomakkoord uit 2015 nog verder op losse schroeven te staan.

“Alle restricties voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling worden vrijdag opgeheven”, zei Rouhani volgens Reuters. In het atoomakkoord staat dat Iran maar twee kerncentrales en een verouderde verrijkingscentrifuge mag hebben.

Iran zegt het verrijkte uranium te gebruiken voor het opwekken van stroom, maar het kan ook worden gebruikt voor kernwapens. De Amerikaanse president Donald Trump trok de Verenigde Staten vorig jaar al eenzijdig terug uit het atoomakkoord, maar Europe probeert nog te redden wat er te redden valt.

Rouhani geef de Europese landen nog twee maanden de tijd om het akkoord te redden, maar toont zich weinig hoopvol: “Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat we vandaag of morgen resultaat zien met Europa.” Iran wil dat Europa meer doet om de gevolgen van de Amerikaanse strafmaatregelen op te vangen.

De VS legde woensdag nog nieuwe sancties op door een aantal bedrijven, schepen en personen op een zwarte lijst te zetten Frankrijk maakte dinsdag juist bekend Iran tot het einde van het jaar een kredietlening te willen verstrekken van 14,5 miljard euro op voorwaarde dat het land zich volledig aan het atoomakkoord zal blijven houden.