Kijkcijfers waren voor Fox News-oprichter Roger Ailes een vrijbrief voor journalistieke tirannie

„Vertel de mensen niet wat ze moeten denken, vertel ze hoe ze zich moeten voelen.” Aan het woord is Roger Ailes, oprichter van de rechts-conservatieve kabelzender Fox News. Zijn woorden worden uitgesproken door Russell Crowe, die in een spraakmakende miniserie vol overgave de rol van Ailes op zich neemt. De zenderbaas wist als geen ander hoe hij zijn doelgroep moet opjutten. Onder zijn leiding groeide Fox uit tot de grootste en meest invloedrijke nieuwszender van het land.

Dat deed hij door iedere vorm van objectiviteit los te laten en een partijdig platform te creëren voor rechts-conservatief Amerika en in het verlengde daarvan de Republikeinse partij. Niet lang voor zijn dood brachten beschuldigingen van seksueel wangedrag hem ten val, maar zijn erfenis is dagelijks merkbaar. Zonder Fox News geen president Donald Trump.

The Loudest Voice, gebaseerd op een boek van Gabriel Sherman, is een vernietigend portret van Ailes. Hij wordt neergezet als een manipulatieve, paranoïde man die niet alleen de journalistiek, maar ook de politiek van het land op een negatief manier heeft beïnvloed. Een gewetenloze man die zijn vijanden wilde vernietigen en die vrouwen als zijn persoonlijke speeltjes zag. De jonge, blonde presentatrices kregen regelmatig te maken met zijn seksistische gedrag. Sommige medewerkers kregen nog veel meer te verduren. Een rechtszaak van presentatrice Gretchen Carlson (hier gespeeld door Naomi Watts) was uiteindelijk het begin van het einde.

De serie vertelt niet zijn volledige levensverhaal en richt zich op zijn jaren bij Fox, van 1996 tot en met zijn dood. Ailes was media-adviseur van Republikeinse presidenten als Nixon en Reagan en werkte al lang in de tv-wereld voordat mediamagnaat Rupert Murdoch hem vroeg om Fox News op te bouwen.

Iedere aflevering focust op een belangrijk jaar in de geschiedenis van de zender. Daarbij worden soms flinke sprongen gemaakt: de eerste aflevering gaat over de chaotische aanloop naar de lancering in 1996, aflevering 2 begint met de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Een bepalend moment waarop Ailes een kans ziet om direct politieke invloed uit te oefenen op president George W. Bush. Het Witte Huis zocht naar een reden om uiteindelijk Irak binnen te vallen en Fox News kon ingezet worden om de gewenste boodschap naar buiten te brengen. We zien ook hoe ver hij op 9/11 al wilde gaan. Terwijl andere zenders weigeren om beelden te tonen van mensen die uit de ramen van het WTC springen, eist hij dat de beelden zo snel mogelijk op Fox te zien zijn. „Run it”, zegt hij zonder lang na te denken.

Emotioneel en seksueel misbruik

De Democraten waren altijd de vijand, met Barack Obama later als ultieme duivel. Ailes liet hem constant aanvallen door commentatoren als Bill O’Reilly en Sean Hannity. Om in te spelen op islamofobische sentimenten wilde hij ook dat zijn presentatoren hem consequent Barack Hussein Obama noemen, iets waar Murdoch nog wel tegen protesteerde. In de begintijd van Fox vroeg hij Ailes nog wel eens om de toon te matigen. Door de hoge kijkcijfers liet hij Ailes uiteindelijk volledig zijn gang gaan. Zolang hij niet hoorde over wangedrag van Ailes of een beeldbepalende ster als O’Reilly (in 2017 uiteindelijk toch ten val gekomen) vond hij het eigenlijk prima. Dat lijkt ook de reden waarom het heel lang duurde voordat zijn eigen wangedrag hem ten val bracht.

De verknipte relatie tussen Ailes en Fox-medewerker Laurie Luhn (Annabelle Wallis) zorgt in de eerste helft van de serie voor de meest schrijnende scènes. Zij beschuldigde Ailes van emotioneel en seksueel misbruik over een periode van twintig jaar.

The Loudest Voice brengt alles op een smeuïge en onderhoudende manier in beeld. Wel nemen de schrijvers soms iets te grote sprongen in de tijd en veranderen ze de Fox-baas in een stripfiguur.

Miniserie The Loudest Voice Van: Tom McCarthy, Alex Metcalf Met: Russell Crowe, Sienna Miller, Naomi Watts, Seth MacFarlane Zeven afleveringen van 50 minuten, vanaf donderdag Ziggo Movies & Series XL. Vooraf gezien: afl. 1 tot en met 4. ●●●●●