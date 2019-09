Frankrijk onderhandelt met Iran over een lening

Gaat Frankrijk een diplomatiek hoogstandje laten zien?

Franse en Iraanse diplomaten onderhandelen deze week in Parijs over een tijdelijke kredietfaciliteit die als reddingsvest voor de door economische sancties geteisterde Iraanse economie moet fungeren. In ruil voor de lening moet Iran zich weer houden aan een internationaal akkoord dat zijn nucleaire activiteit tot een minimum beperkt.

Lees ook: Dé verrassing van de G7-top: opeens verschijnt Iran in Biarritz

Zo zouden de spanningen rond Iran voor het eerst sinds maanden weer iets kunnen afnemen, de rust in de Perzische Golf terug kunnen keren en een cruciaal internationaal akkoord voorlopig gered kunnen worden. Er is wel een grote onbekende in het spel: de Amerikaanse president. Zonder goedkeuring van Donald Trump is een Frans-Iraans opzetje niet veel waard. Een lening voor Iran zou haaks staan op het Amerikaanse beleid om Iran met „maximale druk” tot ander gedrag te bewegen.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves le Drian maakte dinsdag bekend dat wordt onderhandeld over een lening waarvoor Iraanse olie als onderpand zou fungeren. Het zou gaan om een kredietfaciliteit van 15 miljard dollar, zegt Iran. Onduidelijk is wie het krediet zou verstrekken. In Franse media werd gespeculeerd dat Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen zouden optrekken.

Trump welwillend

Trump maakte op de G7-vergadering in het Franse Biarritz eind vorige maand als eerste bekend dat er over een lening voor Iran werd gesproken. Tijdens een persconferentie wekte hij de indruk er welwillend tegenover te staan. Maar van Amerikaanse zijde werd ook duidelijk gemaakt dat geen sprake kan zijn van het eenzijdig opheffen van sancties.

Trump zette de verhouding met Iran in 2018 op scherp door de internationale nucleaire deal met Iran eenzijdig op te zeggen. In het akkoord uit 2015 beloofde Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor het opschorten van economische sancties. Iran hield zich aan die afspraak, maar de VS voerden stapsgewijs toch weer sancties in. De Amerikaanse maatregelen treffen niet alleen Amerikaanse bedrijven die handel drijven met Iran, maar álle bedrijven.

Lees ook: Iran praat graag, als het compensatie voor sancties krijgt

Europa, dat een belangrijke rol speelde bij de onderhandelingen over het akkoord, wil de deal redden. Men beloofde Iran te helpen, maar pogingen om de Amerikaanse sancties te omzeilen leidden tot vrijwel niets.

Dit voorjaar verhoogde Iran de druk door stapsgewijs nucleaire afspraken te schenden. Teheran hoopte Europa in beweging te krijgen door elke zestig dagen een nieuwe overtreding te begaan. De derde escalatie is voorzien voor komende vrijdag. „De derde stap zal de belangrijkste zijn en een buitengewoon effect hebben”, dreigde de Iraanse president Hassan Rohani woensdag.

Rohani en Trump hebben beiden rekening te houden met hardliners in hun omgeving. Rohani zei deze week op tv dat er geen bilaterale besprekingen tussen de VS en Iran zouden komen.

Om de hardliners in het Witte Huis tegemoet te komen moet Iran aan vier voorwaarden voldoen om de lening te krijgen, zei Le Drian. Het moet zich weer aan de afspraken houden, zich inzetten voor veiligheid in de Perzische Golf, meewerken aan de veiligheid in het Midden-Oosten en openstaan voor overleg over een nieuw internationaal nucleair akkoord dat ingaat als de huidige afspraken in 2025 verlopen. De korte looptijd van het huidige akkoord is een van de grieven van Trump.

Woensdag liet Teheran zeven van de 23 opvarenden van een in beslag genomen olietanker vrij. De Stena Impero, een schip van een Zweedse eigenaar dat onder Britse vlag vaart, werd door Iran in beslag genomen nadat het Verenigd Koninkrijk een Iraanse tanker in Gibraltar aan de ketting liet leggen. De VS hadden Iran ervan beschuldigd dat de tanker olie vervoerde naar Syrië en daarmee een embargo schond. Het schip werd half augustus weer vrijgegeven en zette koers naar de oostelijke Middellandse Zee. Dinsdag arriveerde de Adrian Darya 1 voor de kust van Syrië. Sindsdien is de locatie onbekend omdat de bemanning vermoedelijk de transponder uitschakelde.