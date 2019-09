Fantoom voor de paardenfok

Crista Wielsma (33) van Stoeterij ’t Oosterzand in het Groningse Oldekerk is paardenfokker. Zij zorgt ervoor dat merries nieuwe veulens op de wereld zetten, en dáár is het sperma van de beste hengsten voor nodig.

Dat sperma kunnen ze bestellen, maar er komen ook hengsten langs bij ’t Oosterzand. Niet om echte merries te dekken, dat kan er nog wel eens hard aan toe gaan – voor beide partijen. In plaats daarvan is er het ‘fantoom’, een groot ‘neppaard’. De merrie staat ernaast in een stal, de hengst wordt opgewonden, Wielsma vangt het sperma op in een ‘kunstschede’. Vies? Zij vindt van niet. „Het hoort erbij.”