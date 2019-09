Duterte wil 1.700 vrijgelaten gevangenen terug in de cel

De Filippijnse president Rodrigo Duterte wil dat honderden gevangenen die de laatste jaren vanwege goed gedrag zijn vrijgelaten, terug de cel ingaan. Dat heeft hij woensdag gezegd tijdens een persconferentie, meldt Reuters. Als ze zich niet binnen vijftien dagen melden, beschouwen de Filippijnse autoriteiten ze als voortvluchtig.

„Als ik jullie was, zou ik mezelf aangeven bij de dichtstbijzijnde politie- of legerpost, waar je je op dit moment ook bevindt”, zei Duterte tijdens de persconferentie. Hij loofde een beloning van 1 miljoen Filippijnse peso (bijna 18.000 euro) uit voor iedere gevangene die teruggebracht wordt. „Dood of levend.”

Dood of levend

De 1.700 gevangenen konden vrijkomen door een wet die ingevoerd is in 2014, twee jaar voor Dutertes aantreden. Sindsdien kunnen veroordeelden eerder vrijkomen als ze goed gedrag vertonen. De afgelopen dagen ontstond ophef om de wetgeving omdat veel gevangenen, onder wie criminelen die veroordeeld zijn voor moord en verkrachting, hun vrijheid terugkregen zonder dat het ministerie van Justitie haar goedkeuring eraan had gegeven.

De president riep het hoofd van het gevangeniswezen in de Filippijnen op af te treden. Die zou tegen zijn bevelen in mensen hebben vrijgelaten die veroordeeld zijn voor zware misdaden.

Duterte voert sinds zijn aantreden in 2016 een keiharde strijd tegen vermeende drugsdealers en -gebruikers. Daarbij zijn volgens officiële tellingen 5.300 doden gevallen, maar volgens mensenrechtenactivisten ligt het aantal zeker drie keer hoger. De Verenigde Naties hebben opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar het hoge aantal doden. Sommigen worden alleen al doodgeschoten bij een verdenking van drughandel of -gebruik, stellen mensenrechtenorganisaties.