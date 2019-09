Duitsland gaat bestrijdingsmiddel glyfosaat verbieden

De Duitse regering gaat gebruik van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat verbieden. Minister van Milieu Svenja Schulze (SPD) maakte woensdag bekend dat het bestrijdingsmiddel vanaf 2024 volledig in de ban wordt gedaan. Twee jaar geleden stemde Duitsland in een Europese stemming nog voor gebruik van het middel.

Het verbod van glyfosaat, een van de meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen ter wereld, gebeurt vanaf volgend jaar in fasen. Over iets meer dan vier jaar is het middel volledig verboden. Het verbod is onderdeel van een bredere campagne van de Duitse regering om de afname van insecten tegen te gaan.

Gebruik van glyfosaat, voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup, is omstreden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde het middel in 2015 als „waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen”. Bayer, de Duitse fabrikant van Roundup, werd in de Verenigde Staten al meerdere malen tot een schadevergoeding veroordeeld. Desondanks verleende de EU eind 2017 een nieuwe vergunning voor gebruik van het middel met vijf jaar.

Ook Duitsland stemde twee jaar terug, net als Nederland, voor verlenging. De minister van Landbouw gaf opdracht om voor te stemmen, terwijl hij wist dat de minister van Milieu tegen was. Doorgaans onthoudt Duitsland zich van stemming als de regering intern verdeeld is. De stem van Duitsland gaf de doorslag voor verlenging van de Europese vergunning.

Correctie (4 september 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de stemming in 2017 in de Europese Raad was. Dat klopt niet en is hierboven is dat aangepast.