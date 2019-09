Duitse oud-voetballer Metzelder verdacht van bezit en verspreiding kinderporno

De Duitse oud-voetballer en voormalig international Christoph Metzelder wordt verdacht van het bezit en de verspreiding van kinderporno. Dat bevestigt een woordvoerder van het Hamburgse OM aan persbureau woensdag aan AFP. Eerder op de dag werden twee huiszoekingen gedaan, waarbij materiaal in beslag werd genomen. Metzelder heeft volgens de woordvoerder goed meegewerkt met de politie en is vooralsnog niet aangehouden. De voormalig verdediger heeft niet gereageerd op de beschuldigingen.

Een vrouw beweerde via Whatsapp kinderporno te hebben ontvangen van de 38-jarige Metzelder, waarna ze naar de Duitse politie stapte. Wat de band tussen de vrouw en de oud-voetballer is, is niet duidelijk. Volgens de Duitse krant Bild ontving de vrouw minstens vijftien kinderpornografische afbeeldingen. Tijdens de huiszoekingen is tenminste één computer en een mobiele telefoon ingenomen.

Metzelder kwam 47 keer uit voor het nationale Duitse elftal, waar hij centrale verdediger speelde. Verder speelde hij onder meer voor Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04. Hij stopte in 2013 met zijn carrière als professioneel voetballer. Sindsdien werkt hij voor een reclamebureau en heeft hij de Christoph Metzelder Foundation opgericht, dat projecten voor kinderen en jongeren steunt.