Duitse modefotograaf Peter Lindbergh (74) overleden

De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag via Instagram bekendgemaakt. De in Polen geboren modefotograaf groeide de afgelopen decennia uit tot een van de meest invloedrijke van de wereld. Waaraan Lindbergh is overleden, is niet bekendgemaakt.

Een van Lindberghs bekendste werken is een coverfoto in zwart-wit die hij in 1990 voor modetijdschrift Vogue maakte. Daarop zijn topmodellen Cindy Crawford, Naomi Campbell en Kate Moss te zien. De cover maakte de vrouwen internationaal bekend. Lindbergh werd om die reden gezien als de vader van de ‘supermodellen’ van de jaren negentig. Behalve voor Vogue fotografeerde de Duitser voor toonaangevende modebladen zoals Vanity Fair en Harper’s Bazaar.

Ook regisseerde Lindbergh een aantal documentaires en films. De documentaire Inner Voices won in 2000 de prijs voor ‘beste documentaire’ tijdens het filmfestival in Toronto. Zijn werk hing onder meer in het Victoria & Albert Museum in Londen en in het Centre Pompidou van Parijs. In 2016 was in de Rotterdamse Kunsthal nog een expositie te zien waarin ook veel werk van Lindbergh was opgenomen.

Recent bracht hij voor de Vogue-serie ‘Forces for Change’ een aantal prominente vrouwen in beeld, onder wie klimaatactiviste Greta Thunberg en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Arden. De Britse prinses Meghan Markle was de gasthoofdredacteur van de editie, het prestigieuze septembernummer.

