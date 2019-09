Dimitrov verslaat Federer bij US Open

De Zwitserse tennisser Roger Federer is uitgeschakeld door de Bulgaar Grigor Dimitrov, in de kwartfinale van de US Open.

De twee speelden een pittige wedstrijd die ruim drie uur duurde, waarin zij om beurten een set pakten. De 38-jarige Zwitser was voornamelijk in de eerste set krachtig, waarna hij meer wisselvallig speelde en aardig wat fouten maakte. Hierdoor kon de tien jaar jongere Dimitrov punten pakken.

Problemen met zijn rug zorgden ervoor dat Federer in het begin van de vijfde set een medische time-out moest vragen. De uiteindelijke uitslag voor de twee in het Arthur Ashe Stadium: 6-3 4-6 6-4 4-6 2-6.

Vijf keer gewonnen

Zondag won Federer nog probleemloos van de Belg David Goffin. Het zag ernaar uit dat de Zwitser geen grote problemen zou hebben in zijn wedstrijd tegen Dimitrov en door zou komen naar de halve finale. Hoewel Dimitrov eerder hoog in de wereldranglijst stond, was hij afgezakt naar positie 78. Federer stond op nummer 3.

Federer won de US Open vijf keer in het verleden, voor het laatst in 2008. Als hij dit jaar had gewonnen, was het zijn eenentwintigste grandslamzege geweest.