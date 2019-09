Deze zomer smolt weer een stuk Groenland weg

Als je de gevolgen van klimaatverandering wilt zien moet je op Groenland zijn. Door de stijgende temperaturen smelt de ijskap en met al dat water stijgt de zeespiegel. Wat zijn de effecten voor de bewoners van Groenland? En waarom is de president van de Verenigde Staten ineens in Groenland geïnteresseerd? Redacteur Marcel aan de Brugh nam er deze zomer een kijkje en vertelt.

